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Сегодня, 17:15

ЦСКА или «Спартак»? Кто финиширует выше в таблице сезона-2022/23

Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев, ЦСКА.
Фото ФК «Зенит»

Оба московских клуба неровно сыграли в прошедшем розыгрыше РПЛ. Армейцев на определенном отрезке даже считали конкурентами «Зенита», но в итоге они не попали даже в топ-3. Красно-белые полностью провалились в чемпионате, однако завоевали БЕТСИТИ Кубок России. В межсезонье команды перезагрузились.

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«Спорт-Экспресс» совместно с букмекерской компанией БЕТСИТИ рассказывает, какой из клубов финиширует выше.

ЦСКА

Красно-синие вышли с зимней паузы и победили пять раз. Новички (в частности, турок Юсуф Языджи) разрывали любую оборону, а среди успехов того периода — проход армейцами «Сочи» в БЕТСИТИ Кубке России, победа в дерби над «Спартаком» и разгром «Рубина». Но тот отрезок быстро сошел на нет — в четвертьфинале Кубка красно-белые вернули должок, «Сочи» отомстили в чемпионате, а вчерашние новички не справились даже с «Уфой» и обескровленным «Краснодаром».

От претендента на чемпионство (как говорил Гинер) ЦСКА свалился на пятое место. Но в новый сезон армейцы уже идут в обновленном составе, а самая главная замена случилась на тренерском посту. Алексей Березуцкий клуб покинул, вместо него рулить красно-синими теперь будет Владимир Федотов, вице-чемпион предыдущего сезона. Его «Сочи» взял серебряные медали в упорной борьбе с «Динамо». Если считаете, что у нового тренера получится обогнать заклятых соперников, — возьмите такой вариант за коэффициент 1.85.

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«Спартак»

Красно-белые провалили прошлый сезон, но на фоне армейских конкурентов у них все же есть козырь — они добыли трофей. Впрочем, все это было уже будто в другой жизни, ведь сменилось многое. Паоло Ваноли клуб экстренно покинул, на его место пришел молодой специалист Гильермо Абаскаль. И стартует он без Зелимхана Бакаева и Самуэля Жиго. Под вопросом также участие Виктора Мозеса — важный для команды игрок не вернулся в Москву.

Со «Спартаком» загадывать что-то бесполезно. Пока из приятных новостей — подписание Антона Зиньковского, но на этом, пожалуй, все. Если считаете, что даже с таким набором-минимумом красно-белые обгонят ЦСКА, — можете поставить на это за те же 1.85.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Зенит», «Спартак» или ЦСКА? Кто забьет больше всех в РПЛ-2022/23
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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