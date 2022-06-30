ЦСКА или «Спартак»? Кто финиширует выше в таблице сезона-2022/23

Оба московских клуба неровно сыграли в прошедшем розыгрыше РПЛ. Армейцев на определенном отрезке даже считали конкурентами «Зенита», но в итоге они не попали даже в топ-3. Красно-белые полностью провалились в чемпионате, однако завоевали БЕТСИТИ Кубок России. В межсезонье команды перезагрузились.

«Спорт-Экспресс» совместно с букмекерской компанией БЕТСИТИ рассказывает, какой из клубов финиширует выше.

ЦСКА

Красно-синие вышли с зимней паузы и победили пять раз. Новички (в частности, турок Юсуф Языджи) разрывали любую оборону, а среди успехов того периода — проход армейцами «Сочи» в БЕТСИТИ Кубке России, победа в дерби над «Спартаком» и разгром «Рубина». Но тот отрезок быстро сошел на нет — в четвертьфинале Кубка красно-белые вернули должок, «Сочи» отомстили в чемпионате, а вчерашние новички не справились даже с «Уфой» и обескровленным «Краснодаром».

От претендента на чемпионство (как говорил Гинер) ЦСКА свалился на пятое место. Но в новый сезон армейцы уже идут в обновленном составе, а самая главная замена случилась на тренерском посту. Алексей Березуцкий клуб покинул, вместо него рулить красно-синими теперь будет Владимир Федотов, вице-чемпион предыдущего сезона. Его «Сочи» взял серебряные медали в упорной борьбе с «Динамо». Если считаете, что у нового тренера получится обогнать заклятых соперников, — возьмите такой вариант за коэффициент 1.85.

«Спартак»

Красно-белые провалили прошлый сезон, но на фоне армейских конкурентов у них все же есть козырь — они добыли трофей. Впрочем, все это было уже будто в другой жизни, ведь сменилось многое. Паоло Ваноли клуб экстренно покинул, на его место пришел молодой специалист Гильермо Абаскаль. И стартует он без Зелимхана Бакаева и Самуэля Жиго. Под вопросом также участие Виктора Мозеса — важный для команды игрок не вернулся в Москву.

Со «Спартаком» загадывать что-то бесполезно. Пока из приятных новостей — подписание Антона Зиньковского, но на этом, пожалуй, все. Если считаете, что даже с таким набором-минимумом красно-белые обгонят ЦСКА, — можете поставить на это за те же 1.85.