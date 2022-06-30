Эксперты назвали фаворита финала молодежного ЧЕ, где Англия сразится с сенсацией турнира
В первый день июля в словацкой Трнаве состоится финал чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. В решающем матче сойдутся одни из фаворитов турнира — англичане и главная сенсация — Израиль, в полуфинале выбивший из борьбы Францию. Встреча 1 июля назначена на 21.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 20.50 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Англию абсолютным фаворитом финала. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.41, это примерно 71% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.00 (18%), успех Израиля — за 7.00 (11%).
Эксперты убеждены, что номинальные хозяева выиграют титул — этот вариант доступен за скромные 1.21. То же условие на Израиль оценено в 4.40.
Также они считают, что матч получится результативным — на ТБ 2.5 коэффициент 1.64, на ТМ 2.5 — 2.25. На групповом этапе эти же команды забили на двоих всего один мяч.
Условие «Израиль не уступит в основное время» идет за 2.90.
На победу Англии в дополнительное время котировка 9.40, на успех израильтян — 20.0.
В возможной серии пенальти шансы команд сравняются — 20.0 на победу и той и другой.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -