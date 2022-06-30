Эксперты назвали фаворита финала молодежного ЧЕ, где Англия сразится с сенсацией турнира

В первый день июля в словацкой Трнаве состоится финал чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. В решающем матче сойдутся одни из фаворитов турнира — англичане и главная сенсация — Израиль, в полуфинале выбивший из борьбы Францию. Встреча 1 июля назначена на 21.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 20.50 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Англию абсолютным фаворитом финала. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.41, это примерно 71% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.00 (18%), успех Израиля — за 7.00 (11%).

Эксперты убеждены, что номинальные хозяева выиграют титул — этот вариант доступен за скромные 1.21. То же условие на Израиль оценено в 4.40.

Также они считают, что матч получится результативным — на ТБ 2.5 коэффициент 1.64, на ТМ 2.5 — 2.25. На групповом этапе эти же команды забили на двоих всего один мяч.

Условие «Израиль не уступит в основное время» идет за 2.90.

На победу Англии в дополнительное время котировка 9.40, на успех израильтян — 20.0.

В возможной серии пенальти шансы команд сравняются — 20.0 на победу и той и другой.