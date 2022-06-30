«Зенит», «Спартак» или ЦСКА? Кто забьет больше всех в РПЛ-2022/23

В последний раз забить больше всех и не победить в лиге удалось «Спартаку» пять лет назад. В эпоху «Зенита» сине-бело-голубые никого не пускают вперед — но, быть может, в новом сезоне ситуация изменится.

«Спорт-Экспресс» совместно с БЕТСИТИ изучает, у кого из клубов лучшие шансы забить больше всех мячей в новом году.

Среди «большой шестерки» худшие шансы забить больше всех у двух клубов — «Сочи» и «Локомотива». Поставить на их успех можно с котировкой 20.0, это примерно 3% вероятности. Все объяснимо — будущее сочинцев вообще туманно без Владимира Федотова, а железнодорожники и не блистали в атаке и в прошлом сезоне. К тому же обе команды понесли потери в атакующей линии летом.

Чуть выше шансы выиграть гонку самых результативных команд у вечных соперников — «Спартака» и ЦСКА. На них можно поставить с котировкой 15.0, или же 4% вероятности. Главная надежда красно-синих — Владимир Федотов, чей «Сочи» в прошлом сезоне занял второе место по забитым в лиге. Красно-белым нужно надеяться на Квинси Промеса и ассистентские таланты Антона Зиньковского.

Котировка на то, что больше всех забьет «Динамо», составляет 10.0, или же 6% вероятности. Тут все просто — Шварц ушел, но остались те, кто его привел, и они назначили нового тренера. Возможно, бело-голубые не потеряют в качестве — да и состав у них просел несильно.

Наконец, ожидаемый лидер — «Зенит». Питерцы уже четыре сезона подряд забивают больше всех и с вероятностью 80% повторят успех в юбилейный пятый раз. Загрузить на фаворита можно за 1.25.