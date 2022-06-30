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Сегодня, 15:15

«Зенит», «Спартак» или ЦСКА? Кто забьет больше всех в РПЛ-2022/23

Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Дуглас Сантос, «Зенит».
Фото ФК «Зенит»

В последний раз забить больше всех и не победить в лиге удалось «Спартаку» пять лет назад. В эпоху «Зенита» сине-бело-голубые никого не пускают вперед — но, быть может, в новом сезоне ситуация изменится.

«Спорт-Экспресс» совместно с БЕТСИТИ изучает, у кого из клубов лучшие шансы забить больше всех мячей в новом году.

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Среди «большой шестерки» худшие шансы забить больше всех у двух клубов — «Сочи» и «Локомотива». Поставить на их успех можно с котировкой 20.0, это примерно 3% вероятности. Все объяснимо — будущее сочинцев вообще туманно без Владимира Федотова, а железнодорожники и не блистали в атаке и в прошлом сезоне. К тому же обе команды понесли потери в атакующей линии летом.

Чуть выше шансы выиграть гонку самых результативных команд у вечных соперников — «Спартака» и ЦСКА. На них можно поставить с котировкой 15.0, или же 4% вероятности. Главная надежда красно-синих — Владимир Федотов, чей «Сочи» в прошлом сезоне занял второе место по забитым в лиге. Красно-белым нужно надеяться на Квинси Промеса и ассистентские таланты Антона Зиньковского.

Котировка на то, что больше всех забьет «Динамо», составляет 10.0, или же 6% вероятности. Тут все просто — Шварц ушел, но остались те, кто его привел, и они назначили нового тренера. Возможно, бело-голубые не потеряют в качестве — да и состав у них просел несильно.

Наконец, ожидаемый лидер — «Зенит». Питерцы уже четыре сезона подряд забивают больше всех и с вероятностью 80% повторят успех в юбилейный пятый раз. Загрузить на фаворита можно за 1.25.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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