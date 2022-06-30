«Зенит», «Спартак» или ЦСКА? Кто забьет больше всех в РПЛ-2022/23
В последний раз забить больше всех и не победить в лиге удалось «Спартаку» пять лет назад. В эпоху «Зенита» сине-бело-голубые никого не пускают вперед — но, быть может, в новом сезоне ситуация изменится.
«Спорт-Экспресс» совместно с БЕТСИТИ изучает, у кого из клубов лучшие шансы забить больше всех мячей в новом году.
Среди «большой шестерки» худшие шансы забить больше всех у двух клубов — «Сочи» и «Локомотива». Поставить на их успех можно с котировкой 20.0, это примерно 3% вероятности. Все объяснимо — будущее сочинцев вообще туманно без Владимира Федотова, а железнодорожники и не блистали в атаке и в прошлом сезоне. К тому же обе команды понесли потери в атакующей линии летом.
Чуть выше шансы выиграть гонку самых результативных команд у вечных соперников — «Спартака» и ЦСКА. На них можно поставить с котировкой 15.0, или же 4% вероятности. Главная надежда красно-синих — Владимир Федотов, чей «Сочи» в прошлом сезоне занял второе место по забитым в лиге. Красно-белым нужно надеяться на Квинси Промеса и ассистентские таланты Антона Зиньковского.
Котировка на то, что больше всех забьет «Динамо», составляет 10.0, или же 6% вероятности. Тут все просто — Шварц ушел, но остались те, кто его привел, и они назначили нового тренера. Возможно, бело-голубые не потеряют в качестве — да и состав у них просел несильно.
Наконец, ожидаемый лидер — «Зенит». Питерцы уже четыре сезона подряд забивают больше всех и с вероятностью 80% повторят успех в юбилейный пятый раз. Загрузить на фаворита можно за 1.25.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -