С Израиля хватит сенсаций.

1 июля 2022 года на стадионе «Трнава» в одноименном городе состоится финал чемпионата Европы по футболу для игроков не старше 19 лет. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», начало трансляции — в 20.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы U-19 Англия — Израиль 1 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Англию абсолютным фаворитом финала. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.41, это примерно 71% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.00 (18%), успех Израиля — за 7.00 (11%).

Вариант «Англия — победитель чемпионата Европы» доступен за скромные 1.21, это же условие на Израиль оценено в 4.40.

На то, что аутсайдер сотворит еще одну сенсацию и хотя бы не проиграет «Трем львам» в основное время, коэффициент 2.90.

Также можете взять успех номинальных гостей с форой (+1.5) гола за 1.71. Противоположный вариант доступен за 2.14.

Англичане только в одном матче забили меньше двух мячей — на ИТБ1 (1.5) котировка всего 1.48, на ИТБ1 (2.5) — 2.50.

Общий тотал больше 2.5 гола идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.25.

Соперники встречались на групповом этапе и сыграли всего 1:0 в пользу Англии. На «обе забьют» можно поставить за 1.87, на «обе забьют — нет» — за 1.93.

Англия — Израиль: прогноз и анализ финала чемпионата Европы U-19 1 июля 2022 года

Израиль превзошел себя и сотворил, кажется, невозможное: в полуфинале команда Эли Охана переиграла Францию, которой уже практически передали золотые медали. На чемпионство соотечественников Мбаппе был самый низкий коэффициент среди полуфиналистов, но они не оправдали ожидания.

Теперь на счету Израиля две победы, ничья и одно поражение на турнире. Потерпели они его как раз от Англии в последнем туре группового этапа. Тогда, как показалось, уже зарезервировавшие первое место «Три льва» уже не особо напрягались — спокойно обыграли соперника с преимуществом в один мяч. При этом статистика была полностью на стороне фаворита — по одним только ударам Англия обыграла Израиль с почти трехкратным перевесом (16:6).

Есть предположение, что в этот раз англичане включатся как следует, поэтому стоит рассмотреть вариант для ставки «победа хозяев с форой (-1.5) гола» за 2.14.

Сами ребята Яна Фостера в 1/2 не без проблем прошли Италию — уступали с 12-й минуты, а два своих мяча забили только во втором тайме. Но и в этом случае родоначальники футбола выглядели сильнее конкурента. В связи с этим их высокие шансы на победу в основное время оправданны.

Прогноз и ставка на матч Англия — Израиль

В финале тактика команд примерно ясна: Израиль будет обороняться и ждать малейшего шанса впереди, а Англия будет давить противника. Веры в то, что аутсайдеры совершат еще одно чудо и выиграют чемпионат Европы у Италии, Англии и Франции, — нет. Скорее всего, трофей отправится на Туманный Альбион, а напоследок англичане порадуют фанатов результативным футболом.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.07.