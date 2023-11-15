Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:50

ЦСКА — «Амур»: прогноз на матч КХЛ 15 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Амур» 15 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ХК ЦСКА.
Фото Global Look Press

15 ноября в КХЛ состоится один матч — ЦСКА на своем льду примет «Амур». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Андрей Рублев в&nbsp;матче против Даниила Медведева. Рублев послал болельщика и чуть не заплакал в матче с Медведевым. Встреча с Алькарасом получится не менее эмоциональной

Армейцы — серьезные фавориты предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.54 (17%), успех «Амура» — за чуть меньшие 4.34 (23%).

Хабаровчане в последние годы стали неудобным соперником для красно-синих — ЦСКА выиграл в основное время всего один из пяти предыдущих матчей. Поэтому стоит присмотреться к варианту Х2 за 2.12.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.68, ТМ 4.5 — за 2.17.

Приятный коэффициент 1.61 на то, что «Амур» забросит хотя бы дважды. В пяти из шести последних очных встреч это происходило.

Триумф хозяев с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 1.40, гостей — в 2.93.

Лучано Спаллетти, главный тренер сборной Италии. Спаллетти необходима победа, чтобы догнать Украину. Но соперник — ночной кошмар «Скуадры адзурры»

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Амур»

ЦСКА проиграл три из четырех последних матчей и подвис на седьмой строчке на «Западе», поэтому остро нуждается в набранных очках. Взять их в поединке с одним из аутсайдеров КХЛ будет значительно проще, чем с кем-либо еще. Тем более дома, где столичные болельщики будут ждать от команды исправления за прошлые огрехи.

«Амур» приедет в столицу выживать, но эта команда умеет огрызаться — в пяти из шести предыдущих встреч хабаровчане забрасывали армейцам минимум дважды. Учитывая, что у ЦСКА одна из лучших атакующих линий турнира, но есть определенные проблемы в обороне (пропущено 68 шайб), матч должен получиться зрелищным.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.68.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Амур
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В первый день всероссийской благотворительной акции «Доброфура» было собрано 293 400 рублей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости