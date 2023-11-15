15 ноября в КХЛ состоится один матч — ЦСКА на своем льду примет «Амур». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Армейцы — серьезные фавориты предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.54 (17%), успех «Амура» — за чуть меньшие 4.34 (23%).

Хабаровчане в последние годы стали неудобным соперником для красно-синих — ЦСКА выиграл в основное время всего один из пяти предыдущих матчей. Поэтому стоит присмотреться к варианту Х2 за 2.12.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.68, ТМ 4.5 — за 2.17.

Приятный коэффициент 1.61 на то, что «Амур» забросит хотя бы дважды. В пяти из шести последних очных встреч это происходило.

Триумф хозяев с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 1.40, гостей — в 2.93.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Амур»

ЦСКА проиграл три из четырех последних матчей и подвис на седьмой строчке на «Западе», поэтому остро нуждается в набранных очках. Взять их в поединке с одним из аутсайдеров КХЛ будет значительно проще, чем с кем-либо еще. Тем более дома, где столичные болельщики будут ждать от команды исправления за прошлые огрехи.

«Амур» приедет в столицу выживать, но эта команда умеет огрызаться — в пяти из шести предыдущих встреч хабаровчане забрасывали армейцам минимум дважды. Учитывая, что у ЦСКА одна из лучших атакующих линий турнира, но есть определенные проблемы в обороне (пропущено 68 шайб), матч должен получиться зрелищным.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.68.

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