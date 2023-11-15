ЦСКА — «Амур»: прогноз на матч КХЛ 15 ноября 2023 года
15 ноября в КХЛ состоится один матч — ЦСКА на своем льду примет «Амур». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Армейцы — серьезные фавориты предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.54 (17%), успех «Амура» — за чуть меньшие 4.34 (23%).
Хабаровчане в последние годы стали неудобным соперником для красно-синих — ЦСКА выиграл в основное время всего один из пяти предыдущих матчей. Поэтому стоит присмотреться к варианту Х2 за 2.12.
Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.68, ТМ 4.5 — за 2.17.
Приятный коэффициент 1.61 на то, что «Амур» забросит хотя бы дважды. В пяти из шести последних очных встреч это происходило.
Триумф хозяев с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 1.40, гостей — в 2.93.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Амур»
ЦСКА проиграл три из четырех последних матчей и подвис на седьмой строчке на «Западе», поэтому остро нуждается в набранных очках. Взять их в поединке с одним из аутсайдеров КХЛ будет значительно проще, чем с кем-либо еще. Тем более дома, где столичные болельщики будут ждать от команды исправления за прошлые огрехи.
«Амур» приедет в столицу выживать, но эта команда умеет огрызаться — в пяти из шести предыдущих встреч хабаровчане забрасывали армейцам минимум дважды. Учитывая, что у ЦСКА одна из лучших атакующих линий турнира, но есть определенные проблемы в обороне (пропущено 68 шайб), матч должен получиться зрелищным.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.68.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3