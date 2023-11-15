Медведев и Зверев сыграют в шестой раз в 2023 году. Даниил снова не оставит шансов сопернику?
15 ноября во втором туре группового этапа Итогового турнира года ATP сыграют россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев. Встреча лидеров квартета начнется в 23.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личного противостояния — 10-7 в пользу Медведева.
Его же букмекерская компания Olimpbet считает фаворитом предстоящего матча. На победу Даниила можно поставить под коэффициент 1.47, что примерно 68% вероятности результата. Успех Александра предложен за 2.70 (32%).
Медведев дважды в этом сезоне обыгрывал Зверева со счетом 2:0 и еще два раза — 2:1. На первый вариант исхода котировка 2.19, на второй — 3.55.
На то, что немецкий теннисист выиграет хотя бы партию, можно поставить за 1.63.
Тотал больше 22.5 гейма в матче идет за 1.80, ТМ 22.5 — за 2.03.
Триумф Медведева с форой (-2.5) гейма предложен за 1.77. Если же Зверев проиграет с разницей не более двух геймов, сыграет коэффициент 2.06.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Александр Зверев
В прошлом сезоне Медведев и Зверев не встречались, а в этом сойдутся друг с другом в шестой раз. Четыре из пяти матчей остались за Даниилом, в том числе недавний в Пекине — в полуфинале россиянин победил 6:4, 6:3.
В первом туре Итогового оба выглядели шикарно: Медведев разгромил Рублева (6:4, 6:2), а Зверев в трех сетах одолел Алькараса (6:7, 6:3, 6:4). Но исходя из того, что Даниил провел на корте меньше времени, а также был лучше в очных матчах до этого, можно предположить, что и на этот раз он окажется сильнее.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-1.5) за 1.58.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3