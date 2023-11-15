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Сегодня, 15:55

Медведев и Зверев сыграют в шестой раз в 2023 году. Даниил снова не оставит шансов сопернику?

Прогноз на матч ATP Finals Даниил Медведев — Александр Зверев 15 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

15 ноября во втором туре группового этапа Итогового турнира года ATP сыграют россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев. Встреча лидеров квартета начнется в 23.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личного противостояния — 10-7 в пользу Медведева.

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Его же букмекерская компания Olimpbet считает фаворитом предстоящего матча. На победу Даниила можно поставить под коэффициент 1.47, что примерно 68% вероятности результата. Успех Александра предложен за 2.70 (32%).

Медведев дважды в этом сезоне обыгрывал Зверева со счетом 2:0 и еще два раза — 2:1. На первый вариант исхода котировка 2.19, на второй — 3.55.

На то, что немецкий теннисист выиграет хотя бы партию, можно поставить за 1.63.

Тотал больше 22.5 гейма в матче идет за 1.80, ТМ 22.5 — за 2.03.

Триумф Медведева с форой (-2.5) гейма предложен за 1.77. Если же Зверев проиграет с разницей не более двух геймов, сыграет коэффициент 2.06.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Александр Зверев

В прошлом сезоне Медведев и Зверев не встречались, а в этом сойдутся друг с другом в шестой раз. Четыре из пяти матчей остались за Даниилом, в том числе недавний в Пекине — в полуфинале россиянин победил 6:4, 6:3.

В первом туре Итогового оба выглядели шикарно: Медведев разгромил Рублева (6:4, 6:2), а Зверев в трех сетах одолел Алькараса (6:7, 6:3, 6:4). Но исходя из того, что Даниил провел на корте меньше времени, а также был лучше в очных матчах до этого, можно предположить, что и на этот раз он окажется сильнее.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-1.5) за 1.58.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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ЦСКА — «Амур»: прогноз на матч КХЛ 15 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
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26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

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 7
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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