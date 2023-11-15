Медведев и Зверев сыграют в шестой раз в 2023 году. Даниил снова не оставит шансов сопернику?

15 ноября во втором туре группового этапа Итогового турнира года ATP сыграют россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев. Встреча лидеров квартета начнется в 23.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личного противостояния — 10-7 в пользу Медведева.

Его же букмекерская компания Olimpbet считает фаворитом предстоящего матча. На победу Даниила можно поставить под коэффициент 1.47, что примерно 68% вероятности результата. Успех Александра предложен за 2.70 (32%).

Медведев дважды в этом сезоне обыгрывал Зверева со счетом 2:0 и еще два раза — 2:1. На первый вариант исхода котировка 2.19, на второй — 3.55.

На то, что немецкий теннисист выиграет хотя бы партию, можно поставить за 1.63.

Тотал больше 22.5 гейма в матче идет за 1.80, ТМ 22.5 — за 2.03.

Триумф Медведева с форой (-2.5) гейма предложен за 1.77. Если же Зверев проиграет с разницей не более двух геймов, сыграет коэффициент 2.06.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Александр Зверев

В прошлом сезоне Медведев и Зверев не встречались, а в этом сойдутся друг с другом в шестой раз. Четыре из пяти матчей остались за Даниилом, в том числе недавний в Пекине — в полуфинале россиянин победил 6:4, 6:3.

В первом туре Итогового оба выглядели шикарно: Медведев разгромил Рублева (6:4, 6:2), а Зверев в трех сетах одолел Алькараса (6:7, 6:3, 6:4). Но исходя из того, что Даниил провел на корте меньше времени, а также был лучше в очных матчах до этого, можно предположить, что и на этот раз он окажется сильнее.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-1.5) за 1.58.

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