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Сегодня, 18:45

В первый день всероссийской благотворительной акции «Доброфура» было собрано 293 400 рублей

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«Сочи» — «Витязь».
Фото Пресс-служба «Сочи»

13 ноября в Сочи при поддержке Континентальной хоккейной лиги стартовала масштабная благотворительная акция «Доброфура». В ходе кампании брендированные грузовики отправятся навстречу друг другу с двух концов России, побывают во всех городах — участниках КХЛ на матчах лиги и встретятся 22 декабря в Уфе.

Первый матч в рамках акции состоялся во дворце спорта «Большой» в Адлере, где «Сочи» принимал подмосковный «Витязь». Старт матчу дал олимпийский чемпион и амбассадор благотворительной программы «ДоброFON» Алексей Ягудин. По условиям акции «ДоброFON» умножит количество зрителей на 100 в каждой игре, куда приезжает «Доброфура», а полученная сумма будет поделена поровну между благотворительными фондами, которые были выбраны каждым клубом КХЛ. Матч, завершившийся победой гостей со счетом 3:2, увидело с трибун 2934 человека, соответственно в копилку акции отправилось 293 400 рублей. Получателем добра в рамках вчерашнего матча выбран благотворительный фонд «МАНТЕРА», помогающий детским домам, приютам и домам малюток Сочи и Адлера.

Следующие мероприятия в рамках акции «Доброфура» пройдут в Татарстане: 16 ноября акция состоится в Казани на матче «Ак Барса» и московского «Динамо», а 17 ноября «Доброфура» приедет в Нижнекамск, где сыграют «Нефтехимик» и хабаровский «Амур». В конце недели акция пройдет в Череповце на матче «Северстали» и «Витязя».

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PARI проведет LAN-турнир по CS2 в Белграде с призовым фондом 100 000 долларов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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