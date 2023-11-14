В первый день всероссийской благотворительной акции «Доброфура» было собрано 293 400 рублей

13 ноября в Сочи при поддержке Континентальной хоккейной лиги стартовала масштабная благотворительная акция «Доброфура». В ходе кампании брендированные грузовики отправятся навстречу друг другу с двух концов России, побывают во всех городах — участниках КХЛ на матчах лиги и встретятся 22 декабря в Уфе.

Первый матч в рамках акции состоялся во дворце спорта «Большой» в Адлере, где «Сочи» принимал подмосковный «Витязь». Старт матчу дал олимпийский чемпион и амбассадор благотворительной программы «ДоброFON» Алексей Ягудин. По условиям акции «ДоброFON» умножит количество зрителей на 100 в каждой игре, куда приезжает «Доброфура», а полученная сумма будет поделена поровну между благотворительными фондами, которые были выбраны каждым клубом КХЛ. Матч, завершившийся победой гостей со счетом 3:2, увидело с трибун 2934 человека, соответственно в копилку акции отправилось 293 400 рублей. Получателем добра в рамках вчерашнего матча выбран благотворительный фонд «МАНТЕРА», помогающий детским домам, приютам и домам малюток Сочи и Адлера.

Следующие мероприятия в рамках акции «Доброфура» пройдут в Татарстане: 16 ноября акция состоится в Казани на матче «Ак Барса» и московского «Динамо», а 17 ноября «Доброфура» приедет в Нижнекамск, где сыграют «Нефтехимик» и хабаровский «Амур». В конце недели акция пройдет в Череповце на матче «Северстали» и «Витязя».