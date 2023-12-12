Кубок PARI Премьер получил награду на премии Digital Leaders 2023

Букмекерская компания PARI стала лауреатом престижной премии Digital Leaders 2023. Экспертный совет премии признал проектом года Кубок PARI Премьер — ежегодный турнир с участием топ-клубов, предшествующий старту футбольного сезона.

В 2023 году Кубок PARI Премьер получил статус международного соревнования. В июле на стадионе «Газпром Арена», а также на стадионе «Смена» выступили сильнейшие команды России, Сербии, Турции и Азербайджана — петербургский «Зенит», белградская «Црвена Звезда», стамбульский «Фенербахче» и бакинский «Нефтчи». Победителем турнира стала «Црвена Звезда».

Алексей Левинский, директор по спортивному маркетингу:

«Во время рекламной кампании в рамках турнира мы использовали множество форматов для привлечения внимания и увеличения интереса зрителей к турниру. Матчи широко освещались в федеральных СМИ и на популярных медиаресурсах. Уверен, что Кубок PARI Премьер можно по праву назвать значимым событием для российского и международного футбольного межсезонья».

Премию Digital Leaders Award с 2020 года вручают ключевым игрокам отрасли за вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. В состав экспертного совета премии входят признанные специалисты в области науки, инноваций и цифровизации, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти.