27 февраля в финале Кубка английской лиги сойдутся «Челси» и «Ливерпуль». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.25.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» — разыгрывает билеты на «Энфилд» и другие призы за ставки на команду Клоппа. Вы можете принять участие в акции, сделав ставку на матч против «Челси».

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает мерсисайдцев фаворитами встречи. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.30 — это примерно 41% вероятности. Триумф «Челси» доступен за 3.30 (29%), а ничья — за 3.20 (30%).

Сделать ставку на победу «Ливерпуля» с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.66. Такой же выбор в пользу «Челси» можно взять за 2.22.

Ф1(0) идет за 2.32, а Ф2(0) — за 1.61.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.20, а ТМ 2.5 — за 1.68.

Шансы «Челси» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 3.10.

Уверены, что «Ливерпуль» способен забить свыше гола? ИТБ2 (1.5) идет за 2.38.

Не сомневаетесь, что визави по силам отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 8.10.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 3.00, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании: