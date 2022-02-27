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Сегодня, 17:15

«Челси» — «Ливерпуль»: где смотреть матч 27 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Челси».
Фото Getty Images

27 февраля в финале Кубка английской лиги сойдутся «Челси» и «Ливерпуль». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.25.

Англия. Кубок лиги. Финал
27 февр, 19:30. Wembley (Лондон)
Челси
Ливерпуль

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» — разыгрывает билеты на «Энфилд» и другие призы за ставки на команду Клоппа. Вы можете принять участие в акции, сделав ставку на матч против «Челси».

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает мерсисайдцев фаворитами встречи. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.30 — это примерно 41% вероятности. Триумф «Челси» доступен за 3.30 (29%), а ничья — за 3.20 (30%).

Сделать ставку на победу «Ливерпуля» с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.66. Такой же выбор в пользу «Челси» можно взять за 2.22.

Ф1(0) идет за 2.32, а Ф2(0) — за 1.61.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.20, а ТМ 2.5 — за 1.68.

Шансы «Челси» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 3.10.

Уверены, что «Ливерпуль» способен забить свыше гола? ИТБ2 (1.5) идет за 2.38.

Не сомневаетесь, что визави по силам отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 8.10.

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Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 3.00, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании:

  • 1:1 — коэффициент 6.00;

  • 0:1 — 6.40;

  • 1:0 — 8.00.

Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Челси
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«Барселона» — «Атлетик»: где смотреть матч чемпионата Испании 27 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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