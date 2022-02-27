27 февраля в 26-м туре ла лиги между собой сыграют «Барселона» и «Атлетик». Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Барселона». На нее можно поставить с котировкой 1.60 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.10 (23%), а победа «Атлетика» есть в линии за 6.00 (17%).

Ф1(-2) идет за 4.60 ;

Ф2(+1) — за 1.21.

При ставке в 1000 рублей на победу «Атлетика» потенциальная выплата составит 6000 рублей.

Ставка «Атлетик» не проиграет» есть в линии за 2.48.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.93. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.93.