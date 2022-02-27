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Сегодня, 15:15

«Барселона» — «Атлетик»: где смотреть матч чемпионата Испании 27 февраля

Прямая трансляция матча чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Атлетика».
Фото Getty Images

27 февраля в 26-м туре ла лиги между собой сыграют «Барселона» и «Атлетик». Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите в сервисе Okko.

Испания. Лига 1. 26-й тур
27 февр, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Атлетик

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Барселона». На нее можно поставить с котировкой 1.60 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.10 (23%), а победа «Атлетика» есть в линии за 6.00 (17%).

  • Ф1(-2) идет за 4.60;

  • Ф2(+1) за 1.21.

 

При ставке в 1000 рублей на победу «Атлетика» потенциальная выплата составит 6000 рублей.

Ставка «Атлетик» не проиграет» есть в линии за 2.48.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

 
Хави. «Барселона» — «Атлетик»: Хави возрождает великий клуб

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.93. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.93.

  • ТМ 0.5 — 12.5;

  • обе забьют: нет — 1.84;

  • точный счет: 0:4 — 150.

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ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
0
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«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 27 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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