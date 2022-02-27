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Сегодня, 19:15

«Лацио» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 27 февраля

Прогноз на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Наполи».
Фото Getty Images

27 февраля в 27-м туре серии А между собой сыграют «Лацио» и «Наполи». Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Италия. Серия А. 27-й тур
27 февр, 22:50. Olimpico (Рим)
Лацио
Наполи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. Так, на «Лацио» можно поставить с котировкой 2.95 — это примерно 32% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Наполи» есть в линии за 2.47 (40%).

  • Ф1(+1) идет за 1.27;

  • Ф2(-1) за 3.80.

 

Ставку «Наполи» не проиграет» можно взять за 1.43.

Шансы «Наполи» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.20.

Уверены, что «Лацио» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.50.

 
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Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.40.

  • ТМ 1.5 — 3.70;

  • обе забьют: да — 1.75;

  • точный счет: 4:1 — 41.1.

Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Наполи
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И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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