27 февраля в 27-м туре серии А между собой сыграют «Лацио» и «Наполи». Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. Так, на «Лацио» можно поставить с котировкой 2.95 — это примерно 32% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Наполи» есть в линии за 2.47 (40%).

Ф1(+1) идет за 1.27 ;

Ф2(-1) — за 3.80.

Ставку «Наполи» не проиграет» можно взять за 1.43.

Шансы «Наполи» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.20.

Уверены, что «Лацио» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.40.