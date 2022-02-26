«Челси» — «Ливерпуль»: Лукаку и Салах устроят битву за первый трофей сезона
В воскресенье «Челси» и «Ливерпуль» разыграют первый трофей английского сезона — Кубок лиги. Хотите добавить эмоций просмотру матча? Участвуйте в розыгрыше призов от букмекерской компании БЕТСИТИ и получите шанс попасть на «Энфилд».
Когда сыграют и где смотреть «Челси» — «Ливерпуль»?
Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 27 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Прямую трансляцию игры можно посмотреть на matchtv.ru, начало эфира — в 19.25.
«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз и ставка на матч 27 февраля
Кубок лиги — немного странный турнир. С одной стороны, на ранних стадиях английские топ-клубы относятся к нему с прохладцей, чаще всего выпуская далекие от основных составы и давая игровое время резервистам и молодежи, не особенно расстраиваясь в случае вылета. С другой — речь идет о трофее, и когда дело доходит до главного матча, все сразу становятся серьезными.
В кубковом финале на поле должны выйти главные звезды мерсисайдцев: Салах и Мане. На двоих они забили семь голов в трех последних матчах.
В конце концов, при Юргене Клоппе «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, играл там в финале, забрал себе Суперкубок Европы, однако за шесть лет внутрианглийский трофей у немца всего один — пусть это и долгожданное чемпионство. Кубок лиги точно лишним не будет, тем более что красные пока что имеют шанс собрать уникальную коллекцию, все еще претендуя на четыре титула в нынешнем сезоне.
«Челси» недавно выиграл клубный чемпионат мира, добыв единственный недостающий трофей в клубной истории, но еще от одного титула точно не откажется, тем более что шансы на чемпионство призрачные, а в Лиге чемпионов высочайшая конкуренция.
Официальный партнер «Ливерпуля» в России — букмекерская компания БЕТСИТИ — считает фаворитом предстоящего финала команду Клоппа. Коэффициент на победу красных — 2.30, на «Челси» — 3.30, на ничью — 3.20.
Обе команды сейчас в отличной форме. У «Челси» серия из шести побед подряд во всех турнирах, у «Ливерпуля» — и вовсе из девяти. В начале января соперники выдали отличный спектакль на «Стэмфорд Бридж» — 2:2, причем синие отыгрались с 0:2. В августе была ничья — 1:1. А полтора года назад «Ливерпуль» выиграл на «Энфилде» с хоккейным счетом 5:3. Так что, несмотря на статус финала, скучно точно не будет.
Прогноз «СЭ»: обе команды забьют с хорошим коэффициентом 1.97.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|26
|20
|3
|3
|63-17
|63
|
2
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|26
|13
|7
|6
|44-34
|46
|
5
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|
6
|Вест Хэм
|26
|12
|6
|8
|45-34
|42
|
7
|Вулверхэмптон
|25
|12
|4
|9
|24-20
|40
|
8
|Тоттенхэм
|24
|12
|3
|9
|31-32
|39
|
9
|Саутгемптон
|26
|8
|11
|7
|34-37
|35
|
10
|Брайтон
|25
|7
|12
|6
|25-28
|33
|
11
|Кр. Пэлас
|26
|6
|11
|9
|36-37
|29
|
12
|Астон Вилла
|24
|8
|3
|13
|31-37
|27
|
13
|Лестер
|23
|7
|6
|10
|37-43
|27
|
14
|Брентфорд
|26
|6
|6
|14
|27-42
|24
|
15
|Лидс
|25
|5
|8
|12
|29-56
|23
|
16
|Эвертон
|23
|6
|4
|13
|28-40
|22
|
17
|Ньюкасл
|24
|4
|10
|10
|26-45
|22
|
18
|Бернли
|23
|3
|11
|9
|21-29
|20
|
19
|Уотфорд
|25
|5
|3
|17
|25-47
|18
|
20
|Норвич
|26
|4
|5
|17
|15-55
|17
|25.02
|23:00
|
Саутгемптон – Норвич
|2 : 0
|26.02
|15:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|26.02
|18:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|26.02
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|26.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|- : -
|26.02
|18:00
|
МЮ – Уотфорд
|- : -
|26.02
|20:30
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|27.02
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|16.03
|23:15
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|31.05
|00:00
|
Челси – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|11
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|13
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|13
|1
|5