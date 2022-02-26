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«Челси» — «Ливерпуль»: Лукаку и Салах устроят битву за первый трофей сезона

Прогнозы и ставки на матч финала Кубка лиги Англии «Челси» — «Ливерпуль» 27 февраля
Отдел футбола «СЭ»
Ромелу Лукаку.
Фото AFP
Мохамед Салах.
Фото Reuters
1/2
Клопп еще не брал этот Кубок.

В воскресенье «Челси» и «Ливерпуль» разыграют первый трофей английского сезона — Кубок лиги. Хотите добавить эмоций просмотру матча? Участвуйте в розыгрыше призов от букмекерской компании БЕТСИТИ и получите шанс попасть на «Энфилд».

Англия. Кубок лиги. Финал
27 февр, 19:30. Wembley (Лондон)
Челси
Ливерпуль

Когда сыграют и где смотреть «Челси» — «Ливерпуль»?

Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 27 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на matchtv.ru, начало эфира — в 19.25.

Мохамед Салах. «Челси» — «Ливерпуль»: Лукаку и Салах обеспечат зрелище в финале Кубка лиги

«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз и ставка на матч 27 февраля

Кубок лиги — немного странный турнир. С одной стороны, на ранних стадиях английские топ-клубы относятся к нему с прохладцей, чаще всего выпуская далекие от основных составы и давая игровое время резервистам и молодежи, не особенно расстраиваясь в случае вылета. С другой — речь идет о трофее, и когда дело доходит до главного матча, все сразу становятся серьезными.

В кубковом финале на поле должны выйти главные звезды мерсисайдцев: Салах и Мане. На двоих они забили семь голов в трех последних матчах.

В конце концов, при Юргене Клоппе «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, играл там в финале, забрал себе Суперкубок Европы, однако за шесть лет внутрианглийский трофей у немца всего один — пусть это и долгожданное чемпионство. Кубок лиги точно лишним не будет, тем более что красные пока что имеют шанс собрать уникальную коллекцию, все еще претендуя на четыре титула в нынешнем сезоне.

Мохамед Салах. Фото Reuters
Мохамед Салах.
Фото Reuters

«Челси» недавно выиграл клубный чемпионат мира, добыв единственный недостающий трофей в клубной истории, но еще от одного титула точно не откажется, тем более что шансы на чемпионство призрачные, а в Лиге чемпионов высочайшая конкуренция.

Официальный партнер «Ливерпуля» в России — букмекерская компания БЕТСИТИ — считает фаворитом предстоящего финала команду Клоппа. Коэффициент на победу красных — 2.30, на «Челси» — 3.30, на ничью — 3.20.

Обе команды сейчас в отличной форме. У «Челси» серия из шести побед подряд во всех турнирах, у «Ливерпуля» — и вовсе из девяти. В начале января соперники выдали отличный спектакль на «Стэмфорд Бридж» — 2:2, причем синие отыгрались с 0:2. В августе была ничья — 1:1. А полтора года назад «Ливерпуль» выиграл на «Энфилде» с хоккейным счетом 5:3. Так что, несмотря на статус финала, скучно точно не будет.

Прогноз «СЭ»: обе команды забьют с хорошим коэффициентом 1.97.

Ждете яркого финала или напряженный матч? Делайте ставки на матчи «Ливерпуля» и участвуйте в розыгрыше крутых призов от БЕТСИТИ каждый месяц!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Мохамед Салах
Ромелу Лукаку
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
8
 Тоттенхэм 24 12 3 9 31-32 39
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 25 5 8 12 29-56 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 - : -
26.02 18:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 - : -
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 - : -
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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