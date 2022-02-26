Клопп еще не брал этот Кубок.

В воскресенье «Челси» и «Ливерпуль» разыграют первый трофей английского сезона — Кубок лиги. Хотите добавить эмоций просмотру матча? Участвуйте в розыгрыше призов от букмекерской компании БЕТСИТИ и получите шанс попасть на «Энфилд».

Когда сыграют и где смотреть «Челси» — «Ливерпуль»?

Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 27 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на matchtv.ru, начало эфира — в 19.25.

«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз и ставка на матч 27 февраля

Кубок лиги — немного странный турнир. С одной стороны, на ранних стадиях английские топ-клубы относятся к нему с прохладцей, чаще всего выпуская далекие от основных составы и давая игровое время резервистам и молодежи, не особенно расстраиваясь в случае вылета. С другой — речь идет о трофее, и когда дело доходит до главного матча, все сразу становятся серьезными.

В кубковом финале на поле должны выйти главные звезды мерсисайдцев: Салах и Мане. На двоих они забили семь голов в трех последних матчах.

В конце концов, при Юргене Клоппе «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, играл там в финале, забрал себе Суперкубок Европы, однако за шесть лет внутрианглийский трофей у немца всего один — пусть это и долгожданное чемпионство. Кубок лиги точно лишним не будет, тем более что красные пока что имеют шанс собрать уникальную коллекцию, все еще претендуя на четыре титула в нынешнем сезоне.

Мохамед Салах. Фото Reuters

«Челси» недавно выиграл клубный чемпионат мира, добыв единственный недостающий трофей в клубной истории, но еще от одного титула точно не откажется, тем более что шансы на чемпионство призрачные, а в Лиге чемпионов высочайшая конкуренция.

Официальный партнер «Ливерпуля» в России — букмекерская компания БЕТСИТИ — считает фаворитом предстоящего финала команду Клоппа. Коэффициент на победу красных — 2.30, на «Челси» — 3.30, на ничью — 3.20.

Обе команды сейчас в отличной форме. У «Челси» серия из шести побед подряд во всех турнирах, у «Ливерпуля» — и вовсе из девяти. В начале января соперники выдали отличный спектакль на «Стэмфорд Бридж» — 2:2, причем синие отыгрались с 0:2. В августе была ничья — 1:1. А полтора года назад «Ливерпуль» выиграл на «Энфилде» с хоккейным счетом 5:3. Так что, несмотря на статус финала, скучно точно не будет.

Прогноз «СЭ»: обе команды забьют с хорошим коэффициентом 1.97.

Ждете яркого финала или напряженный матч? Делайте ставки на матчи «Ливерпуля» и участвуйте в розыгрыше крутых призов от БЕТСИТИ каждый месяц!