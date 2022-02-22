Прогнозы на спорт
Новости
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Челси» — «Лилль»: где смотреть матч 22 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ «Челси» — «Лилль» 22 февраля
Виталий Пудздрав
Футболисты «Лилля».
Фото AFP

22 февраля 2022 года «Челси» встретится с «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.45.

Александр Емельяненко. Александр Емельяненко — Джефф Монсон: брат Последнего Императора возьмет реванш у Снеговика

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Челси» можно за 1.33 — это порядка 73% вероятности. Успех «Лилля» оценивается коэффициентом 10.5 (9%), а ничья — 5.30 (18%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 5300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(-1.5) идет за 1.97, а Ф2(+1.5) — за 1.89.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.72, а ТМ 2.5 — за 2.12.

Шансы «Челси» забить минимум трижды оцениваются котировкой 2.44.

Ждете, что «Лилль» забьет свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 5.50.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.40, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 2:0 — коэффициент 5.70;

· 1:0 — 6.40;

· 3:0 — 7.70.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Лилль

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Лилль
ФК Челси
0
Читайте также
Британский бегун-олимпиец получил срок за помощь наркоторговцам. Дикая история в легкой атлетике
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Рангник: «Победа над «Атлетико» должна принести уверенность игрокам «Манчестер Юнайтед»
УЕФА следит за ситуацией вокруг финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, но комментариев не дает
Финал Лиги чемпионов и стыковые матчи ЧМ-2022 в России. Беспокоиться не о чем
«Вильярреал» — «Ювентус»: где смотреть матч Лиги чемпионов 23 февраля 2022 года онлайн
Яремчук — о дебюте в ЛЧ: «Знал, что «Спартак» был принципиальным соперником для киевского «Динамо»
Бонуччи: «С Роналду «Ювентус» начинал каждый матч со счетом 1:0. Его нельзя сравнивать с Влаховичем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вильярреал» — «Ювентус»: где смотреть матч Лиги чемпионов 23 февраля 2022 года онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости