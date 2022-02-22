22 февраля 2022 года «Челси» встретится с «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.45.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Челси» можно за 1.33 — это порядка 73% вероятности. Успех «Лилля» оценивается коэффициентом 10.5 (9%), а ничья — 5.30 (18%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 5300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(-1.5) идет за 1.97, а Ф2(+1.5) — за 1.89.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.72, а ТМ 2.5 — за 2.12.

Шансы «Челси» забить минимум трижды оцениваются котировкой 2.44.

Ждете, что «Лилль» забьет свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 5.50.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.40, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 2:0 — коэффициент 5.70;

· 1:0 — 6.40;

· 3:0 — 7.70.