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«Вильярреал» — «Ювентус»: где смотреть матч Лиги чемпионов 23 февраля 2022 года онлайн

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус» 22 февраля
Егор Сергеев
Самуэль Чуквуезе.
Фото Reuters

22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Вильярреал» и «Ювентус». Встреча пройдет на «Эстадио де ла Керамика» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на телеканале «Матч! Футбол 1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. На «Вильярреал» можно поставить с котировкой 2.47 — это примерно 36% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа «Ювентуса» есть в линии за 3.10 (34%).

· Ф1(-1) идет за 4.40

· Ф2(+1) — за 1.21

При ставке в 1000 рублей «Ювентус» потенциальная выплата составит 3100 рублей.

Ставку «Вильярреал» не проиграет" можно взять за 1.40.

Пенальти в этом матче можно взять за 3.20. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.28. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.67.

· ТМ 0.5 — 9.50

· Обе забьют: нет — 1.82

· Точный счет: 0:4 — 67.0

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Ювентус

Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
0
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«Бернли» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч АПЛ 23 февраля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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