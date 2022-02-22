22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Вильярреал» и «Ювентус». Встреча пройдет на «Эстадио де ла Керамика» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. На «Вильярреал» можно поставить с котировкой 2.47 — это примерно 36% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа «Ювентуса» есть в линии за 3.10 (34%).

· Ф1(-1) идет за 4.40

· Ф2(+1) — за 1.21

При ставке в 1000 рублей «Ювентус» потенциальная выплата составит 3100 рублей.

Ставку «Вильярреал» не проиграет" можно взять за 1.40.

Пенальти в этом матче можно взять за 3.20. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.28. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.67.

· ТМ 0.5 — 9.50

· Обе забьют: нет — 1.82

· Точный счет: 0:4 — 67.0