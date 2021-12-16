16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ. В нем сыграют «Челси» и «Эвертон». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.45. Трансляцию покажет сервис Okko. «Спорт-Экспресс» подготовил для вас прогноз на эту встречу.

16.12.2021 | Челси - Эвертон

Аналитики БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом игры. На успех клуба можно сделать ставку за 1.24 — это примерно 78% вероятности. Ничья есть за 6.20 (15%), а победа «Эвертона» — за 14.5 (6%).

Ф1(-2.5) доступна за 3.00, а Ф2(+2.5) — за 1.38.

При ставке в 1000 рублей на победу «Эвертона» потенциальная выплата составит 14 000.

Ставку «Эвертон» не проиграет» можно взять за 4.60.

Шансы «Челси» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.20.

Уверены, что «Эвертон» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 6.40.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:0 в пользу «Челси» наиболее вероятным. На него можно поставить за 5.30.

— ТМ 1.5 — 4.30;

— обе забьют: нет — 1.56;

— точный счет: 4:0 — 7.00.