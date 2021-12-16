16 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене» в матче Кубка Первого канала сыграют сборные Швеции и России. Встреча начнется в 18.30 и будет показана в эфире «Первого канала».

16.12.2021 | Швеция — Россия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Россия — фаворит встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.80 — это 51% вероятности. Ничья идет за 4.60 (21%), а победа Швеции есть за 3.60 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу Швеции потенциальная выплата составит 3600 рублей.

Ф1(-1) доступна за 2.04, а Ф2(+1) — за 1.73.

Сделать ставку на первый гол России можно за 1.60.

Аналогичная ставка на шведскую команду есть в линии за 2.24.

Шансы России забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.28. Та же ставка на Швецию есть с коэффициентом 2.26.

— Ф1 (-2.5) — 3.40;

— ТБ 8.5 — 6.80;

— Обе забьют: нет — 6.20.