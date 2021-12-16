16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ. В нем сыграют «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko. «Спорт-Экспресс» подготовил для вас прогноз на эту встречу.

16.12.2021 | Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает его фаворитом игры. На успех клуба можно сделать ставку за 1.12 — это примерно 86% вероятности. Ничья есть за 9.70 (10%), а победа «Ньюкасла» — за 25.0 (4%).

Ф1(-2.5) доступна за 3.00, а Ф2(+2.5) — за 1.38.

При ставке в 1000 рублей на победу «Ньюкасла» потенциальная выплата составит 25 000.

Ставку «Ньюкасл» не проиграет» можно взять за 7.00.

Шансы «Ливерпуля» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.58.

Уверены, что «Ньюкасл» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 6.40.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:0 в пользу «Ливерпуля» наиболее вероятным. На него можно поставить за 5.30.

— ТМ 1.5 — 7.40;

— обе забьют: нет — 1.66;

— точный счет: 7.0 — 32.0.