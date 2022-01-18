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Сегодня, 13:15

«Челси» — «Брайтон»: прогноз и ставки на матч АПЛ 18 января

Виталий Пудздрав
Ромелу Лукаку.
Фото Getty Images

18 января в 24-м туре АПЛ «Брайтон» сыграет на своем поле с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Амекс» и начнется в 23.00. Прямая трансляция доступна в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Челси». На успех команды Тухеля можно поставить с котировкой 1.77 — это примерно 56% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (25%), а победа «Брайтона» есть в линии за 5.00 (19%).

Ф1(0) идет за 3.80, а Ф2(0) — за 1.27.

При ставке в 1000 рублей на победу «Брайтона» потенциальная выплата составит 5000 рублей.

 
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Ставку «Брайтон» не проиграет» можно взять за 2.12.

Шансы «Челси» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.40.

Уверены, что «Брайтон» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 12.5.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 0:1 в пользу «Челси». На него можно поставить за 6.00.

  • ТМ 0.5 — 11.0;

  • Обе забьют: нет — 1.81;

  • Точный счет: 1:5 — 59.0.

 

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 янв, 23:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
Челси

 

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ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

 5
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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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