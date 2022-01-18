«Челси» — «Брайтон»: прогноз и ставки на матч АПЛ 18 января

18 января в 24-м туре АПЛ «Брайтон» сыграет на своем поле с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Амекс» и начнется в 23.00. Прямая трансляция доступна в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Челси». На успех команды Тухеля можно поставить с котировкой 1.77 — это примерно 56% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (25%), а победа «Брайтона» есть в линии за 5.00 (19%).

Ф1(0) идет за 3.80, а Ф2(0) — за 1.27.

При ставке в 1000 рублей на победу «Брайтона» потенциальная выплата составит 5000 рублей.

Ставку «Брайтон» не проиграет» можно взять за 2.12.

Шансы «Челси» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.40.

Уверены, что «Брайтон» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 12.5.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 0:1 в пользу «Челси». На него можно поставить за 6.00.