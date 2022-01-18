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Сегодня, 15:15

«Ювентус» — «Сампдория»: где смотреть матч Кубка Италии 18 января

Егор Сергеев
Футболисты «Ювентуса».
Фото Getty Images

18 января в 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Сампдорией». Встреча пройдет в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет Okko.

Аналитики считают, что в этом матче победу одержит «Ювентус». На успех команды можно поставить с котировкой 1.43 — это примерно 69% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.60 (18%), а победа «Сампдории» есть в линии за 7.40 (13%).

Ф1(-1.5) идет за 2.05, а Ф2(+1.5) — за 1.77.

 
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При ставке в 1000 рублей на победу «Сампдории» потенциальная выплата составит 7400 рублей.

Ставку «Сампдория» не проиграет» можно взять за 2.85.

Послематчевые пенальти в этой игре можно взять за 11.50.

На проход по пенальти в четвертьфинал каждой из команд можно поставить за котировку в 22.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.62. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.30.

  • ТМ 1.5 — 4.70;

  • обе забьют: нет — 1.95;

  • точный счет: 0:3 — 86.

Италия. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Сампдория

 

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ФК Сампдория
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 - : -
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