«Ювентус» — «Сампдория»: где смотреть матч Кубка Италии 18 января

18 января в 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Сампдорией». Встреча пройдет в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет Okko.

Аналитики считают, что в этом матче победу одержит «Ювентус». На успех команды можно поставить с котировкой 1.43 — это примерно 69% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.60 (18%), а победа «Сампдории» есть в линии за 7.40 (13%).

Ф1(-1.5) идет за 2.05, а Ф2(+1.5) — за 1.77.

При ставке в 1000 рублей на победу «Сампдории» потенциальная выплата составит 7400 рублей.

Ставку «Сампдория» не проиграет» можно взять за 2.85.

Послематчевые пенальти в этой игре можно взять за 11.50.

На проход по пенальти в четвертьфинал каждой из команд можно поставить за котировку в 22.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.62. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.30.