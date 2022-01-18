«Ювентус» — «Сампдория»: прогноз на матч Кубка Италии 18 января

18 января в 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» примет «Сампдорию». Встреча состоится в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko.

Команда Аллегри — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно за 1.43 — это примерно 66% вероятности. Триумф «Сампдории» оценивается котировкой 7.40 (13%), а ничья доступна за 4.60 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Также вы можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

Ф1(-1) идет за 1.62 , а Ф2(+1) — за 2.30 ;

Ф1(-1.5) идет за 2.10 , а Ф2(+1.5) — за 1.74 ;

Ф1(-2) идет за 3.00, а Ф2(+2) — за 1.39.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.62, а ТМ 2.5 — за 2.30.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.85. Обратный исход доступен за 1.95.

Ждете, что «Ювентус» забьет минимум трижды? Вы можете поставить на ИТБ1 (2.5) за 2.48.

Шансы «Сампдории» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 4.00.

Не сомневаетесь, что обе команды отпразднуют минимум по два гола? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с котировкой 6.50.

Аналитики легальной букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 6.80.