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Сегодня, 11:15

«Ювентус» — «Сампдория»: прогноз на матч Кубка Италии 18 января

Егор Сергеев
Футболисты «Ювентуса».
Фото Getty Images

18 января в 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» примет «Сампдорию». Встреча состоится в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko.

Команда Аллегри — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно за 1.43 — это примерно 66% вероятности. Триумф «Сампдории» оценивается котировкой 7.40 (13%), а ничья доступна за 4.60 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Пауло Дибала. «Ювентус» — «Сампдория»: Дибала выбьет аутсайдера из Кубка Италии

Также вы можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

  • Ф1(-1) идет за 1.62, а Ф2(+1) — за 2.30;

  • Ф1(-1.5) идет за 2.10, а Ф2(+1.5) — за 1.74;

  • Ф1(-2) идет за 3.00, а Ф2(+2) — за 1.39.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.62, а ТМ 2.5 — за 2.30.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.85. Обратный исход доступен за 1.95.

Ждете, что «Ювентус» забьет минимум трижды? Вы можете поставить на ИТБ1 (2.5) за 2.48.

Шансы «Сампдории» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 4.00.

Не сомневаетесь, что обе команды отпразднуют минимум по два гола? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с котировкой 6.50.

Аналитики легальной букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 6.80.

Италия. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Сампдория

Прогнозы на спорт
ФК Сампдория
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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