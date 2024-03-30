«Челси» — «Бернли»: прогноз на матч АПЛ 30 марта 2024 года
30 марта «Челси» примет «Бернли» в 30-м туре АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Даррен Инглэнд. Игру в России не покажут.
Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.25, это около 77% вероятности. Успех бордовых оценили в 11.00 (9%). Ничья идет за 7.00 (14%).
Тотал больше трех мячей можно взять за 1.72, ТМ 3 — за 2.09. В двух предыдущих играх лондонцы разгромили «Бернли» (4:0 и 4:1).
«Обе забьют» дали за 1.91, обратный рынок доступен за 1.90.
Наиболее ожидаемый счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу синих. Этот результат представили с коэффициентом 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Бернли»
Парни Маурисио Почеттино выдали яркий месяц: в четырех играх отличились 12 раз. Меньше трех голов за 90 минут оформили однажды — в перестрелке с «Брентфордом» (2:2). По три пробоины от синих получили «Лидс» (3:2) и «Ньюкасл» (3:2), а «Лестеру» досталось аж четыре (4:2). Учитывая, что лондонцы разнесли бордовых в двух встречах подряд (4:0 и 4:1), стоит ждать очередного результативного перформанса.
Рекомендуемая ставка: «Челси» забьет больше 2.5 мяча за 1.96.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
8
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
9
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
10
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5