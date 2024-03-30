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«Челси» — «Бернли»: прогноз на матч АПЛ 30 марта 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Бернли» 30 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Коул Палмер («Челси»).
Фото Getty Images

30 марта «Челси» примет «Бернли» в 30-м туре АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Даррен Инглэнд. Игру в России не покажут.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
30 мар, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Бернли

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.25, это около 77% вероятности. Успех бордовых оценили в 11.00 (9%). Ничья идет за 7.00 (14%).

Тотал больше трех мячей можно взять за 1.72, ТМ 3 — за 2.09. В двух предыдущих играх лондонцы разгромили «Бернли» (4:0 и 4:1).

«Обе забьют» дали за 1.91, обратный рынок доступен за 1.90.

Наиболее ожидаемый счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу синих. Этот результат представили с коэффициентом 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Бернли»

Парни Маурисио Почеттино выдали яркий месяц: в четырех играх отличились 12 раз. Меньше трех голов за 90 минут оформили однажды — в перестрелке с «Брентфордом» (2:2). По три пробоины от синих получили «Лидс» (3:2) и «Ньюкасл» (3:2), а «Лестеру» досталось аж четыре (4:2). Учитывая, что лондонцы разнесли бордовых в двух встречах подряд (4:0 и 4:1), стоит ждать очередного результативного перформанса.

Рекомендуемая ставка: «Челси» забьет больше 2.5 мяча за 1.96.

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Футбол
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ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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