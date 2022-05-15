Чехия — Швеция: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 15 мая 2022 года
15 мая 2022 года во втором туре группового этапа чемпионата мира в Финляндии схлестнутся сборные Чехии и Швеции. Игра на «Нокиа Арене» начнется в 20.20 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, но эфир стартует только в 21.00.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение чехам. Поставить на победу номинальных хозяев можно с коэффициентом 2.34, вероятность — примерно 41%. Успех Швеции оценен в 2.60 (37%). Ничья в основное время идет за 4.30 (22%).
При ставке в 1000 рублей на шведов в случае их выигрыша вы станете обладателями 2600 рублей.
Команды провели на турнире по одной игре, но на двоих забросили уже восемь шайб. ТБ 4.5 гола можно взять с котировкой 1.61, меньше — за 2.23. Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.26, меньше — в 1.64.
Также вы можете поставить на голы конкретной команды:
• ИТБ1 (2.5) идет за 1.90, ИТБ2 (2.5) — за 2.02;
• ИТБ1 (3.5) — за 3.10, ИТБ2 (3.5) — за 3.50.
Самый ожидаемый бомбардир в составе чехов — 36-летний форвард Давид Крейчи. Коэффициент на его результативное действие — 1.60. В игре первого тура с Великобританией он сделал два ассиста. У шведов голы и передачи ждут от Йоэля Келлмана и Матиаса Броме. Взять очки кого-то из них можно за 1.65.
На «обе забьют» предложена котировка 1.11, «обе забьют — нет» идет за 5.90.
Прогноз и ставка на матч Чехия — Швеция
Чехи и шведы — фавориты всего чемпионата мира, но встречаются уже во втором туре. На такой ранней стадии команды редко показывают лучший хоккей. Старт турнира — время адаптации, особенно для топ-сборных, у игроков которых за спиной тяжелый клубный сезон. Но это не должно сказаться на содержании. Скорее всего, игра получится достаточно результативной, тем более в шести последних очных встречах соперники оформили минимум пять шайб.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0