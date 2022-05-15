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Чехия — Швеция: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 15 мая 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Чехия — Швеция 15 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Расмус Далин, сборная Швеции.
Фото Global Look Press

15 мая 2022 года во втором туре группового этапа чемпионата мира в Финляндии схлестнутся сборные Чехии и Швеции. Игра на «Нокиа Арене» начнется в 20.20 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, но эфир стартует только в 21.00.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение чехам. Поставить на победу номинальных хозяев можно с коэффициентом 2.34, вероятность — примерно 41%. Успех Швеции оценен в 2.60 (37%). Ничья в основное время идет за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на шведов в случае их выигрыша вы станете обладателями 2600 рублей.

Команды провели на турнире по одной игре, но на двоих забросили уже восемь шайб. ТБ 4.5 гола можно взять с котировкой 1.61, меньше — за 2.23. Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.26, меньше — в 1.64.

Также вы можете поставить на голы конкретной команды:

• ИТБ1 (2.5) идет за 1.90, ИТБ2 (2.5) — за 2.02;

• ИТБ1 (3.5) — за 3.10, ИТБ2 (3.5) — за 3.50.

Самый ожидаемый бомбардир в составе чехов — 36-летний форвард Давид Крейчи. Коэффициент на его результативное действие — 1.60. В игре первого тура с Великобританией он сделал два ассиста. У шведов голы и передачи ждут от Йоэля Келлмана и Матиаса Броме. Взять очки кого-то из них можно за 1.65.

На «обе забьют» предложена котировка 1.11, «обе забьют — нет» идет за 5.90.

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Прогноз и ставка на матч Чехия — Швеция

Чехи и шведы — фавориты всего чемпионата мира, но встречаются уже во втором туре. На такой ранней стадии команды редко показывают лучший хоккей. Старт турнира — время адаптации, особенно для топ-сборных, у игроков которых за спиной тяжелый клубный сезон. Но это не должно сказаться на содержании. Скорее всего, игра получится достаточно результативной, тем более в шести последних очных встречах соперники оформили минимум пять шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.61.

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
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