Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Чехия — Швеция 15 мая 2022 года

15 мая 2022 года во втором туре группового этапа чемпионата мира в Финляндии схлестнутся сборные Чехии и Швеции. Игра на «Нокиа Арене» начнется в 20.20 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, но эфир стартует только в 21.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение чехам. Поставить на победу номинальных хозяев можно с коэффициентом 2.34, вероятность — примерно 41%. Успех Швеции оценен в 2.60 (37%). Ничья в основное время идет за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на шведов в случае их выигрыша вы станете обладателями 2600 рублей.

Команды провели на турнире по одной игре, но на двоих забросили уже восемь шайб. ТБ 4.5 гола можно взять с котировкой 1.61, меньше — за 2.23. Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.26, меньше — в 1.64.

Также вы можете поставить на голы конкретной команды:

• ИТБ1 (2.5) идет за 1.90, ИТБ2 (2.5) — за 2.02;

• ИТБ1 (3.5) — за 3.10, ИТБ2 (3.5) — за 3.50.

Самый ожидаемый бомбардир в составе чехов — 36-летний форвард Давид Крейчи. Коэффициент на его результативное действие — 1.60. В игре первого тура с Великобританией он сделал два ассиста. У шведов голы и передачи ждут от Йоэля Келлмана и Матиаса Броме. Взять очки кого-то из них можно за 1.65.

На «обе забьют» предложена котировка 1.11, «обе забьют — нет» идет за 5.90.

Прогноз и ставка на матч Чехия — Швеция

Чехи и шведы — фавориты всего чемпионата мира, но встречаются уже во втором туре. На такой ранней стадии команды редко показывают лучший хоккей. Старт турнира — время адаптации, особенно для топ-сборных, у игроков которых за спиной тяжелый клубный сезон. Но это не должно сказаться на содержании. Скорее всего, игра получится достаточно результативной, тем более в шести последних очных встречах соперники оформили минимум пять шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.61.