«Атлетико» — «Севилья»: прогноз на матч ла лиги 15 мая 2022 года
15 мая 2022 года пройдет главное событие 37-го тура чемпионата Испании — «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» примет «Севилью». Матч начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев уверенным фаворитом. Поставить на успех «Атлетико» можно с коэффициентом 2.37, вероятность — около 42%. Победа «Севильи» как самый маловероятный исход оценена в 3.60 (26%). Оформить ничью можно с котировкой 3.00 (32%).
Ставка в 1 000 рублей на фаворита в случае выигрыша «Атлетико» принесет 2 370 рублей.
Х2 можно взять с коэффициентом 1.63.
Команды находятся в топе ла лиги по забитым мячам и в первом круге на двоих забили три. Взять индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 гола можно за 2.60, меньше — за 1.50. У «Севильи» тот же вариант предложен с котировками 3.50 и 1.30 соответственно.
Рынок «обе забьют» идет за 2.18, отсутствие голов хотя бы от одной из команд — за 1.68.
Три самых ожидаемых исхода встречи выглядят так:
• победа «Атлетико» 1:0 — за 5.70;
• ничья 1:1 — за 5.90;
• победа «Севильи» 1:0 — за 7.30.
Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Севилья»
Команда из Андалусии почти весь сезон шла в топ-3 чемпионата Испании, но серия из трех ничьих подряд откинула «Севилью» на четвертую строчку. На третью с преимуществом в один балл влетели как раз мадридцы. Севильцы с большим трудом выжимают победы, но при этом практически не проигрывают: всего четыре неудачи за сезон. «Севилья» — лидер чемпионата по ничьим — их аж 15. В предстоящей игре команды вряд ли понесутся в атаку, ведь даже мирный результат гарантирует место в Лиге чемпионов.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 0
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|3 : 0
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0