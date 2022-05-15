15 мая 2022 года пройдет главное событие 37-го тура чемпионата Испании — «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» примет «Севилью». Матч начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев уверенным фаворитом. Поставить на успех «Атлетико» можно с коэффициентом 2.37, вероятность — около 42%. Победа «Севильи» как самый маловероятный исход оценена в 3.60 (26%). Оформить ничью можно с котировкой 3.00 (32%).

Ставка в 1 000 рублей на фаворита в случае выигрыша «Атлетико» принесет 2 370 рублей.

Х2 можно взять с коэффициентом 1.63.

Команды находятся в топе ла лиги по забитым мячам и в первом круге на двоих забили три. Взять индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 гола можно за 2.60, меньше — за 1.50. У «Севильи» тот же вариант предложен с котировками 3.50 и 1.30 соответственно.

Рынок «обе забьют» идет за 2.18, отсутствие голов хотя бы от одной из команд — за 1.68.

Три самых ожидаемых исхода встречи выглядят так:

• победа «Атлетико» 1:0 — за 5.70;

• ничья 1:1 — за 5.90;

• победа «Севильи» 1:0 — за 7.30.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Севилья»

Команда из Андалусии почти весь сезон шла в топ-3 чемпионата Испании, но серия из трех ничьих подряд откинула «Севилью» на четвертую строчку. На третью с преимуществом в один балл влетели как раз мадридцы. Севильцы с большим трудом выжимают победы, но при этом практически не проигрывают: всего четыре неудачи за сезон. «Севилья» — лидер чемпионата по ничьим — их аж 15. В предстоящей игре команды вряд ли понесутся в атаку, ведь даже мирный результат гарантирует место в Лиге чемпионов.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.00.