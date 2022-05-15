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Сегодня, 17:15

«Атлетико» — «Севилья»: прогноз на матч ла лиги 15 мая 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Атлетико» — «Севилья» 15 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Атлетико» в матче с «Реалом».
Фото Global Look Press

15 мая 2022 года пройдет главное событие 37-го тура чемпионата Испании — «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» примет «Севилью». Матч начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Севилья

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев уверенным фаворитом. Поставить на успех «Атлетико» можно с коэффициентом 2.37, вероятность — около 42%. Победа «Севильи» как самый маловероятный исход оценена в 3.60 (26%). Оформить ничью можно с котировкой 3.00 (32%).

Ставка в 1 000 рублей на фаворита в случае выигрыша «Атлетико» принесет 2 370 рублей.

Х2 можно взять с коэффициентом 1.63.

Команды находятся в топе ла лиги по забитым мячам и в первом круге на двоих забили три. Взять индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 гола можно за 2.60, меньше — за 1.50. У «Севильи» тот же вариант предложен с котировками 3.50 и 1.30 соответственно.

Рынок «обе забьют» идет за 2.18, отсутствие голов хотя бы от одной из команд — за 1.68.

Три самых ожидаемых исхода встречи выглядят так:

• победа «Атлетико» 1:0 — за 5.70;

• ничья 1:1 — за 5.90;

• победа «Севильи» 1:0 — за 7.30.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Севилья»

Команда из Андалусии почти весь сезон шла в топ-3 чемпионата Испании, но серия из трех ничьих подряд откинула «Севилью» на четвертую строчку. На третью с преимуществом в один балл влетели как раз мадридцы. Севильцы с большим трудом выжимают победы, но при этом практически не проигрывают: всего четыре неудачи за сезон. «Севилья» — лидер чемпионата по ничьим — их аж 15. В предстоящей игре команды вряд ли понесутся в атаку, ведь даже мирный результат гарантирует место в Лиге чемпионов.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Севилья
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«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 15 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 3 : 0
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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