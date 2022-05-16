16 мая 2022 года в матче 37-го тура АПЛ «Ньюкасл» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» примет «Арсенал». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она транслироваться не будет. Команды занимают 14-е и четвертое места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей: коэффициент на победу «Арсенала» — 1.90, что примерно 52% вероятности. На ничью можно поставить за 3.60 (27%), успех «Ньюкасла» оценивается котировкой 4.30 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 3600 рублей.

На то, что «Ньюкасл» не проиграет, можно поставить за 1.96.

«Ньюкасл» обменялся голами с соперниками в трех из десяти последних матчей. «Арсенал» — в шести из десяти. На «обе забьют» можно поставить за 1.79, на обратный исход — за 2.02.

«Ньюкасл» пробил тотал больше 2.5 мяча в пяти из десяти последних матчей, «Арсенал» — в восьми из десяти. ТБ 2.5 доступен за 1.79.

На удаление в матче можно поставить за 6.00, на пенальти — за 2.70. На оба события вместе коэффициент 11.0.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»

У «Ньюкасла» очень тяжелые дни — сначала проиграли «Ливерпулю», потом получили пять мячей от «Манчестер Сити», теперь на очереди «Арсенал». «Канониры» очень злы, их разгромил «Тоттенхэм» со счетом 0:3, и четвертое место под угрозой — Конте не хватает всего одного балла, чтобы отправить команду Артеты в Лигу Европы. Гости не имеют права оступиться. Но «Ньюкасл» не тот клуб, который создает большие проблемы.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.90.