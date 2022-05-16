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«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 16 мая 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 16 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Микель Артета в матче против «Брентфорда».
Фото Global Look Press

16 мая 2022 года в матче 37-го тура АПЛ «Ньюкасл» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» примет «Арсенал». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она транслироваться не будет. Команды занимают 14-е и четвертое места соответственно.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
16 мая, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей: коэффициент на победу «Арсенала» — 1.90, что примерно 52% вероятности. На ничью можно поставить за 3.60 (27%), успех «Ньюкасла» оценивается котировкой 4.30 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 3600 рублей.

На то, что «Ньюкасл» не проиграет, можно поставить за 1.96.

«Ньюкасл» обменялся голами с соперниками в трех из десяти последних матчей. «Арсенал» — в шести из десяти. На «обе забьют» можно поставить за 1.79, на обратный исход — за 2.02.

«Ньюкасл» пробил тотал больше 2.5 мяча в пяти из десяти последних матчей, «Арсенал» — в восьми из десяти. ТБ 2.5 доступен за 1.79.

На удаление в матче можно поставить за 6.00, на пенальти — за 2.70. На оба события вместе коэффициент 11.0.

Габриэл Мартинелли и&nbsp;Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;). «Ньюкасл» — «Арсенал»: команда Артеты вернется в Лигу чемпионов

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»

У «Ньюкасла» очень тяжелые дни — сначала проиграли «Ливерпулю», потом получили пять мячей от «Манчестер Сити», теперь на очереди «Арсенал». «Канониры» очень злы, их разгромил «Тоттенхэм» со счетом 0:3, и четвертое место под угрозой — Конте не хватает всего одного балла, чтобы отправить команду Артеты в Лигу Европы. Гости не имеют права оступиться. Но «Ньюкасл» не тот клуб, который создает большие проблемы.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Финляндия — США: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 16 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

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Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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