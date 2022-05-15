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Словакия — Канада: только проблемы с дисциплиной помешают победить чемпионам мира

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Словакия — Канада 16 мая 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Канады в игре с Германией.
Фото Global Look Press
Канада едва не поплатилась за агрессию в матче с Германией.

16 мая 2022 года в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада сыграет со Словакией. Поединок состоится в Ледовом дворце города Хельсинки и начнется в 16.20 по московскому времени. Прямая трансляция стартует на сайте matchtv.ru в 16.15.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею Словакия — Канада 16 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают канадцев безусловными фаворитами: коэффициент на победу в основное время — 1.51, то есть около 60% вероятности. Котировка на выигрыш Словакии — 4.40 (21%), на ничью чуть больше — 4.80 (19%).

Успех Канады в матче с учетом овертайма и буллитов оценен в 1.29, словаков — в 3.40.

Североамериканцы в стартовой игре ЧМ забросили пять шайб. Их индивидуальный тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 3.00, меньше — за 1.35. ИТБ1 (2.5) идет за 2.48, меньше — за 1.47.

Поставить на голы обеих команд можно с коэффициентом 1.10. Обратный рынок доступен за 5.90.

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Словакия — Канада: прогноз и анализ матча чемпионата мира по хоккею 16 мая 2022 года

Словакия — стабильный участник чемпионатов мира, который так же регулярно вылетает в первом раунде плей-офф. В этом году добраться до игр на вылет будет нелегко: в группе, кроме мощной Канады, находятся Германия, Дания и Швейцария — серьезные конкуренты.

К тому же «Рыцари Татры» вяло начали турнир: в стартовой игре не без проблем справились с хилой Францией (4:2), а в следующем матче уступили одному из конкурентов за место в четверке — Германии (1:2).

Канада почти не испытала проблем с немцами в первой игре чемпионата мира. Уже к третьему периоду канадцы вели 5:1, но, видимо, слишком расслабились в заключительные 20 минут — получили две шайбы. После победы североамериканцы возглавили группу А.

Канадцы показали очень хорошую реализацию: пять шайб в сетку ворот Германии прилетели после 13 бросков в створ. Поставить на индивидуальный тотал гостей больше 3.5 гола можно с коэффициентом 1.93, ИТМ2 (3.5) идет за 1.73.

Уязвимость одного из главных фаворитов турнира — игра в меньшинстве. В матче с Германией Канада хладнокровно играла два периода и вообще не удалялась, но в третьем набрала восемь штрафных минут. Немцы обе шайбы положили при игре пять на три.

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У Словакии нет больших проблем с дисциплиной: за два матча европейцы собрали столько же штрафных минут, сколько канадцы только за третий период с Германией (восемь).

Канада выглядит намного предпочтительнее Словакии по составу, который традиционно собран исключительно из игроков НХЛ. В ростере «Рыцарей Татры» только три представителя североамериканской хоккейной лиги.

За всю историю противостояния словаки лишь раз выгрызли победу над Канадой — в 1/4 финала чемпионата мира 2012 года (4:3). Но тот турнир для европейцев вообще лучший за последние 20 лет, ведь сборная дошла до финала. Остальные пять матчей остались за «Кленовыми листьями».

Прогноз и ставка на матч Словакия — Канада

Канада, вероятно, вообще не потеряет ни одного очка в группе А: уровень соперников довольно средний. Для Словакии ключевые поединки — с конкурентами за место в плей-офф. Один такой матч сборная уже проиграла, но вряд ли перекроет поражение от Германии в матче с канадцами. Команды находятся на разных уровнях мастерства и амбиций.

Рекомендуемая ставка: победа Канады с форой (-1.5) за 1.87.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
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