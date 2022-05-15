Словакия — Канада: только проблемы с дисциплиной помешают победить чемпионам мира
16 мая 2022 года в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада сыграет со Словакией. Поединок состоится в Ледовом дворце города Хельсинки и начнется в 16.20 по московскому времени. Прямая трансляция стартует на сайте matchtv.ru в 16.15.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею Словакия — Канада 16 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают канадцев безусловными фаворитами: коэффициент на победу в основное время — 1.51, то есть около 60% вероятности. Котировка на выигрыш Словакии — 4.40 (21%), на ничью чуть больше — 4.80 (19%).
Успех Канады в матче с учетом овертайма и буллитов оценен в 1.29, словаков — в 3.40.
Североамериканцы в стартовой игре ЧМ забросили пять шайб. Их индивидуальный тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 3.00, меньше — за 1.35. ИТБ1 (2.5) идет за 2.48, меньше — за 1.47.
Поставить на голы обеих команд можно с коэффициентом 1.10. Обратный рынок доступен за 5.90.
Словакия — Канада: прогноз и анализ матча чемпионата мира по хоккею 16 мая 2022 года
Словакия — стабильный участник чемпионатов мира, который так же регулярно вылетает в первом раунде плей-офф. В этом году добраться до игр на вылет будет нелегко: в группе, кроме мощной Канады, находятся Германия, Дания и Швейцария — серьезные конкуренты.
К тому же «Рыцари Татры» вяло начали турнир: в стартовой игре не без проблем справились с хилой Францией (4:2), а в следующем матче уступили одному из конкурентов за место в четверке — Германии (1:2).
Канада почти не испытала проблем с немцами в первой игре чемпионата мира. Уже к третьему периоду канадцы вели 5:1, но, видимо, слишком расслабились в заключительные 20 минут — получили две шайбы. После победы североамериканцы возглавили группу А.
Канадцы показали очень хорошую реализацию: пять шайб в сетку ворот Германии прилетели после 13 бросков в створ. Поставить на индивидуальный тотал гостей больше 3.5 гола можно с коэффициентом 1.93, ИТМ2 (3.5) идет за 1.73.
Уязвимость одного из главных фаворитов турнира — игра в меньшинстве. В матче с Германией Канада хладнокровно играла два периода и вообще не удалялась, но в третьем набрала восемь штрафных минут. Немцы обе шайбы положили при игре пять на три.
У Словакии нет больших проблем с дисциплиной: за два матча европейцы собрали столько же штрафных минут, сколько канадцы только за третий период с Германией (восемь).
Канада выглядит намного предпочтительнее Словакии по составу, который традиционно собран исключительно из игроков НХЛ. В ростере «Рыцарей Татры» только три представителя североамериканской хоккейной лиги.
За всю историю противостояния словаки лишь раз выгрызли победу над Канадой — в 1/4 финала чемпионата мира 2012 года (4:3). Но тот турнир для европейцев вообще лучший за последние 20 лет, ведь сборная дошла до финала. Остальные пять матчей остались за «Кленовыми листьями».
Прогноз и ставка на матч Словакия — Канада
Канада, вероятно, вообще не потеряет ни одного очка в группе А: уровень соперников довольно средний. Для Словакии ключевые поединки — с конкурентами за место в плей-офф. Один такой матч сборная уже проиграла, но вряд ли перекроет поражение от Германии в матче с канадцами. Команды находятся на разных уровнях мастерства и амбиций.
Рекомендуемая ставка: победа Канады с форой (-1.5) за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 0
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0