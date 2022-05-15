Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Словакия — Канада 16 мая 2022 года

Канада едва не поплатилась за агрессию в матче с Германией.

16 мая 2022 года в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада сыграет со Словакией. Поединок состоится в Ледовом дворце города Хельсинки и начнется в 16.20 по московскому времени. Прямая трансляция стартует на сайте matchtv.ru в 16.15.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею Словакия — Канада 16 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают канадцев безусловными фаворитами: коэффициент на победу в основное время — 1.51, то есть около 60% вероятности. Котировка на выигрыш Словакии — 4.40 (21%), на ничью чуть больше — 4.80 (19%).

Успех Канады в матче с учетом овертайма и буллитов оценен в 1.29, словаков — в 3.40.

Североамериканцы в стартовой игре ЧМ забросили пять шайб. Их индивидуальный тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 3.00, меньше — за 1.35. ИТБ1 (2.5) идет за 2.48, меньше — за 1.47.

Поставить на голы обеих команд можно с коэффициентом 1.10. Обратный рынок доступен за 5.90.

Словакия — Канада: прогноз и анализ матча чемпионата мира по хоккею 16 мая 2022 года

Словакия — стабильный участник чемпионатов мира, который так же регулярно вылетает в первом раунде плей-офф. В этом году добраться до игр на вылет будет нелегко: в группе, кроме мощной Канады, находятся Германия, Дания и Швейцария — серьезные конкуренты.

К тому же «Рыцари Татры» вяло начали турнир: в стартовой игре не без проблем справились с хилой Францией (4:2), а в следующем матче уступили одному из конкурентов за место в четверке — Германии (1:2).

Канада почти не испытала проблем с немцами в первой игре чемпионата мира. Уже к третьему периоду канадцы вели 5:1, но, видимо, слишком расслабились в заключительные 20 минут — получили две шайбы. После победы североамериканцы возглавили группу А.

Канадцы показали очень хорошую реализацию: пять шайб в сетку ворот Германии прилетели после 13 бросков в створ. Поставить на индивидуальный тотал гостей больше 3.5 гола можно с коэффициентом 1.93, ИТМ2 (3.5) идет за 1.73.

Уязвимость одного из главных фаворитов турнира — игра в меньшинстве. В матче с Германией Канада хладнокровно играла два периода и вообще не удалялась, но в третьем набрала восемь штрафных минут. Немцы обе шайбы положили при игре пять на три.

У Словакии нет больших проблем с дисциплиной: за два матча европейцы собрали столько же штрафных минут, сколько канадцы только за третий период с Германией (восемь).

Канада выглядит намного предпочтительнее Словакии по составу, который традиционно собран исключительно из игроков НХЛ. В ростере «Рыцарей Татры» только три представителя североамериканской хоккейной лиги.

За всю историю противостояния словаки лишь раз выгрызли победу над Канадой — в 1/4 финала чемпионата мира 2012 года (4:3). Но тот турнир для европейцев вообще лучший за последние 20 лет, ведь сборная дошла до финала. Остальные пять матчей остались за «Кленовыми листьями».

Прогноз и ставка на матч Словакия — Канада

Канада, вероятно, вообще не потеряет ни одного очка в группе А: уровень соперников довольно средний. Для Словакии ключевые поединки — с конкурентами за место в плей-офф. Один такой матч сборная уже проиграла, но вряд ли перекроет поражение от Германии в матче с канадцами. Команды находятся на разных уровнях мастерства и амбиций.

Рекомендуемая ставка: победа Канады с форой (-1.5) за 1.87.