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Португалия — Гана: где смотреть матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Португалия — Гана 24 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

24 ноября Португалия с Криштиану Роналду постарается набрать первые три очка на групповом этапе чемпионата мира по футболу в соперничестве с Ганой. Матч первого тура группового этапа состоится на «Стадионе «974» в Дохе, начало — в 19.00 по московскому времени. Обслужит его арбитр из США Исмаил Эльфат. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 18.45 мск.

Чемпионат мира. Группа H
24 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Португалия
Гана

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Португалию серьезным фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.40, что приблизительно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех Ганы — за 8.40 (10%).

При ставке в 1000 рублей на африканцев в случае их триумфа выплата составит 8400 рублей, а чистая прибыль — 7400 рублей.

Можете подстраховать ганцев с помощью вариант Х2 за 3.20.

Либо вообще возьмите их победу с форой (+1.5) за 1.84. Ф1(-1.5) в таком случае идет за 2.07.

Последние матчи ЧМ получились не слишком результативными. Но в этой встрече эксперты ждут голов, поэтому тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, а ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен голами предложено оформить за 2.14, противоположный исход — за 1.71.

Ждете результативных действий от Криштиану Роналду? Забитый им мяч можно взять за 1.90, дубль — за 5.70, хет-трик — за 17.6.

Неймар на&nbsp;тренировке сборной Бразилии. За противостоянием Месси и Роналду все забыли про Неймара. Он напомнит о себе в матче против Сербии

Может, именно в этой встрече будет показана первая красная карточка турнира? Удаление идет за 4.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Португалии за 5.90.

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Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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Уругвай — Южная Корея: где смотреть матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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