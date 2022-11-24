24 ноября Португалия с Криштиану Роналду постарается набрать первые три очка на групповом этапе чемпионата мира по футболу в соперничестве с Ганой. Матч первого тура группового этапа состоится на «Стадионе «974» в Дохе, начало — в 19.00 по московскому времени. Обслужит его арбитр из США Исмаил Эльфат. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 18.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Португалию серьезным фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.40, что приблизительно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех Ганы — за 8.40 (10%).

При ставке в 1000 рублей на африканцев в случае их триумфа выплата составит 8400 рублей, а чистая прибыль — 7400 рублей.

Можете подстраховать ганцев с помощью вариант Х2 за 3.20.

Либо вообще возьмите их победу с форой (+1.5) за 1.84. Ф1(-1.5) в таком случае идет за 2.07.

Последние матчи ЧМ получились не слишком результативными. Но в этой встрече эксперты ждут голов, поэтому тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, а ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен голами предложено оформить за 2.14, противоположный исход — за 1.71.

Ждете результативных действий от Криштиану Роналду? Забитый им мяч можно взять за 1.90, дубль — за 5.70, хет-трик — за 17.6.

Может, именно в этой встрече будет показана первая красная карточка турнира? Удаление идет за 4.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Португалии за 5.90.