Португалия — Гана: где смотреть матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
24 ноября Португалия с Криштиану Роналду постарается набрать первые три очка на групповом этапе чемпионата мира по футболу в соперничестве с Ганой. Матч первого тура группового этапа состоится на «Стадионе «974» в Дохе, начало — в 19.00 по московскому времени. Обслужит его арбитр из США Исмаил Эльфат. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 18.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Португалию серьезным фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.40, что приблизительно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех Ганы — за 8.40 (10%).
При ставке в 1000 рублей на африканцев в случае их триумфа выплата составит 8400 рублей, а чистая прибыль — 7400 рублей.
Можете подстраховать ганцев с помощью вариант Х2 за 3.20.
Либо вообще возьмите их победу с форой (+1.5) за 1.84. Ф1(-1.5) в таком случае идет за 2.07.
Последние матчи ЧМ получились не слишком результативными. Но в этой встрече эксперты ждут голов, поэтому тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, а ТМ 2.5 — за 2.13.
Обмен голами предложено оформить за 2.14, противоположный исход — за 1.71.
Ждете результативных действий от Криштиану Роналду? Забитый им мяч можно взять за 1.90, дубль — за 5.70, хет-трик — за 17.6.
Может, именно в этой встрече будет показана первая красная карточка турнира? Удаление идет за 4.00.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Португалии за 5.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2