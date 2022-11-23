За противостоянием Месси и Роналду все забыли про Неймара. Он напомнит о себе в матче против Сербии
24 ноября в борьбу на чемпионате мира в Катаре вступает главный фаворит — сборная Бразилии. В матче первого тура группового этапа Неймар и компания сыграют с командой Сербии. Встреча состоится на Национальном стадионе в городе Лусаил и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен 44-летний иранец Алиреза Фагани.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Бразилия — Сербия 24 ноября 2022 года
Бразилия — очевидный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу 5-кратных чемпионов мира можно поставить с коэффициентом 1.51, вероятность исхода — примерно 66%. На то, что три очка возьмет Сербия, котировка — 6.80 (13%). На ничью — 4.60 (21%).
Продлят ли сербы серию без поражений до семи матчей? Вариант Х2 идет за 2.75.
В среднем в играх с участием Бразилии в этом году забивается 3.75 мяча. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.15.
Бразильцы отличились в восьми последних матчах, сербы — в шести. Обмен голами можно взять за 1.90, обратный исход — тоже за 1.90.
Неймар и другие техничные футболисты пентакампеонов сделают все возможное, чтобы заработать пенальти. 11-метровый предложено оформить за 2.75, удаление — за 5.50.
В матче другого фаворита ЧМ Аргентины были отменены сразу три гола. На такое же событие в игре Бразилии котировка — 2.50.
В составах обеих команд достаточно игроков, которые способны забить со штрафного — поставить на такой метод взятия ворот можно за 7.00.
Эксперты предложили четыре наиболее вероятных точных счета:
Бразилия — Сербия: прогноз и анализ матча ЧМ 24 ноября 2022 года
Сборная Бразилии привезла на турнир ошеломительно звездный состав: Неймар, Винисиус, Антони, Габи Жезус, Родриго и Ришарлисон в атаке, за место в воротах поспорят Алиссон и Эдерсон, в полузащите и обороне сплошь игроки топ-команд Европы. Неудивительно, что эксперты считают именно пентакампеонов главными фаворитами турнира.
Силу бразильцев подтверждает статистика: в этом году они выиграли семь из восьми матчей с общим счетом 27:3. Шесть из семи побед оформлены с разницей в три и более мяча: Чили, Боливия и Парагвай проиграли по 0:4, Тунис и Южная Корея — по 1:5, Гана — 0:3.
Считаете, что сербы тоже не выстоят перед мощью бразильской атаки? Победа номинальных хозяев с форой (-1.5) доступна за 2.40, с гандигапом (-2.5) — за мощные 4.70.
Лучше остальных в последних играх команды показал себя нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон. В шести матчах (303 минуты на поле) он забил семь мячей и отдал две голевые передачи. На счету Неймара 5+2 в пяти.
У сербов тоже приятная статистика — команда Драгана Стойковича не проигрывает шесть встреч подряд. В последних трех «Белые орлы» обыграли 5:1 Бахрейн, 4:1 — Швецию, 2:0 — Норвегию. Две последние победы позволили им выиграть группу Лиги наций и подняться дивизионом выше к лучшим коллективам Европы.
Прогноз и ставка на матч Бразилия — Сербия
Сборная Сербии невероятно сильная духом команда, в которой есть интересные игроки высокого уровня: это и Александр Митрович (пятый бомбардир АПЛ), и тезки Влахович с Тадичем, и Сергей Милинкович-Савич. Но все-таки у Бразилии классных футболистов значительно больше.
Пентакампеоны играют очень мощно, забивают в среднем 3.37 мяча за 90 минут. Также у них есть отличный пример Аргентины, что никого недооценивать нельзя. Поэтому, скорее всего, фаворит не пожалеет аутсайдера и победит уверенно.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.28.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2