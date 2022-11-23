За противостоянием Месси и Роналду все забыли про Неймара. Он напомнит о себе в матче против Сербии

Прогноз на матч Бразилия — Сербия в рамках чемпионата мира по футболу 24 ноября 2022 года в Катаре

Звездному нападающему помогут Винисиус, Родриго, Антони и другие.

24 ноября в борьбу на чемпионате мира в Катаре вступает главный фаворит — сборная Бразилии. В матче первого тура группового этапа Неймар и компания сыграют с командой Сербии. Встреча состоится на Национальном стадионе в городе Лусаил и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен 44-летний иранец Алиреза Фагани.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Бразилия — Сербия 24 ноября 2022 года

Бразилия — очевидный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу 5-кратных чемпионов мира можно поставить с коэффициентом 1.51, вероятность исхода — примерно 66%. На то, что три очка возьмет Сербия, котировка — 6.80 (13%). На ничью — 4.60 (21%).

Продлят ли сербы серию без поражений до семи матчей? Вариант Х2 идет за 2.75.

В среднем в играх с участием Бразилии в этом году забивается 3.75 мяча. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.15.

Бразильцы отличились в восьми последних матчах, сербы — в шести. Обмен голами можно взять за 1.90, обратный исход — тоже за 1.90.

Неймар и другие техничные футболисты пентакампеонов сделают все возможное, чтобы заработать пенальти. 11-метровый предложено оформить за 2.75, удаление — за 5.50.

В матче другого фаворита ЧМ Аргентины были отменены сразу три гола. На такое же событие в игре Бразилии котировка — 2.50.

В составах обеих команд достаточно игроков, которые способны забить со штрафного — поставить на такой метод взятия ворот можно за 7.00.

Эксперты предложили четыре наиболее вероятных точных счета:

1:0 и 2:0 в пользу Бразилии идут за 7.00;

2:1 и ничья 1:1 — за 8.00.

Бразилия — Сербия: прогноз и анализ матча ЧМ 24 ноября 2022 года

Сборная Бразилии привезла на турнир ошеломительно звездный состав: Неймар, Винисиус, Антони, Габи Жезус, Родриго и Ришарлисон в атаке, за место в воротах поспорят Алиссон и Эдерсон, в полузащите и обороне сплошь игроки топ-команд Европы. Неудивительно, что эксперты считают именно пентакампеонов главными фаворитами турнира.

Силу бразильцев подтверждает статистика: в этом году они выиграли семь из восьми матчей с общим счетом 27:3. Шесть из семи побед оформлены с разницей в три и более мяча: Чили, Боливия и Парагвай проиграли по 0:4, Тунис и Южная Корея — по 1:5, Гана — 0:3.

Считаете, что сербы тоже не выстоят перед мощью бразильской атаки? Победа номинальных хозяев с форой (-1.5) доступна за 2.40, с гандигапом (-2.5) — за мощные 4.70.

Лучше остальных в последних играх команды показал себя нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон. В шести матчах (303 минуты на поле) он забил семь мячей и отдал две голевые передачи. На счету Неймара 5+2 в пяти.

У сербов тоже приятная статистика — команда Драгана Стойковича не проигрывает шесть встреч подряд. В последних трех «Белые орлы» обыграли 5:1 Бахрейн, 4:1 — Швецию, 2:0 — Норвегию. Две последние победы позволили им выиграть группу Лиги наций и подняться дивизионом выше к лучшим коллективам Европы.

Прогноз и ставка на матч Бразилия — Сербия

Сборная Сербии невероятно сильная духом команда, в которой есть интересные игроки высокого уровня: это и Александр Митрович (пятый бомбардир АПЛ), и тезки Влахович с Тадичем, и Сергей Милинкович-Савич. Но все-таки у Бразилии классных футболистов значительно больше.

Пентакампеоны играют очень мощно, забивают в среднем 3.37 мяча за 90 минут. Также у них есть отличный пример Аргентины, что никого недооценивать нельзя. Поэтому, скорее всего, фаворит не пожалеет аутсайдера и победит уверенно.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.28.