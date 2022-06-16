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«Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз на матч НБА 17 июня 2022 года

Прогноз на матч НБА «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» 17 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
Фото Global Look Press

17 июня 2022 года пройдет шестой матч финальной серии НБА: «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» встретятся на площадке «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. «Воины» ведут 3:2 и могут оформить чемпионство. Начала шестой игры — в 04.00 по московскому времени.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам паркета: поставить на победу «кельтов» можно с коэффициентом 1.63, это примерно 59% вероятности. Успех «Голден Стэйт» оценен в 2.35 (41%).

Верите, что серия закончится в шестом матче? Ставка в 1 000 рублей на «Уорриорз» принесет выплату в 2 350 рублей и чистый выигрыш в 1 350 рублей.

Для увеличения выигрыша можно присмотреться к рынкам на успех одной из команд в основное время. Победа «Бостона» идет за 1.67, «Голден Стэйт» — за 2.40. Наименее вероятный результат — ничья. На «мирный» исход основного времени котировка 12.0.

Команды выдают достаточно результативную серию: за шесть матчей трижды пробили 200 очков на двоих. Тотал больше 204.5 балла можно взять с коэффициентом 1.50, ТМ 204.5 доступен за 2.50. В самой безумной стартовой игре противостояния соперники оформили 228 очков. Тотал больше 214.5 балла на предстоящую встречу оценен в 2.45, ТМ 214.5 — в 1.51.

В матче доступны рынки на очки от каждой команды. ИТБ1 (105.5) идет за 1.78, ИТМ1 (105.5) — за 1.97. ИТБ2 (101.5) можно оформить за 1.74, ИТМ (101.5) — за 2.02.

Также предложен широкий выбор на результат с форой:

• Ф1(-4.5) оценен в 2.00, Ф2(+4.5) — в 1.81;

• Ф2(-1.5) идет за 2.50, Ф1(+1.5) — за 1.49.

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Прогноз и ставка на матч «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

«Бостон» и «Голден Стэйт» выдают яркий и равный финал, в котором на первый плане лидеры команд. Стефен Карри проводит мощную серию и в четырех матчах набирал минимум 29 очков, а в четвертой встрече вообще настрелял 43. При этом американец провалил прошлый матч, в котором собрал 16 баллов и не забил ни одного трехочкового. В ростере «кельтов» блистает первая пятерка с Джейсоном Тейтумом, Маркусом Смартом и Джейленом Брауном. В целом состав «Селтикс» чуть лучше сбалансирован. У команды нет зависимости от одного конкретного исполнителя.

В шестой встрече «Бостон» вполне может сравнять счет: домашняя арена и стабильная игра главной пятерки в этом помогут.

Рекомендуемая ставка: победа «Бостона» за 1.63.

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Эксперты назвали фаворита, возможно, решающего матча сезона в НБА
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Краснодар

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И К Ж
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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

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