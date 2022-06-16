«Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз на матч НБА 17 июня 2022 года
17 июня 2022 года пройдет шестой матч финальной серии НБА: «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» встретятся на площадке «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. «Воины» ведут 3:2 и могут оформить чемпионство. Начала шестой игры — в 04.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам паркета: поставить на победу «кельтов» можно с коэффициентом 1.63, это примерно 59% вероятности. Успех «Голден Стэйт» оценен в 2.35 (41%).
Верите, что серия закончится в шестом матче? Ставка в 1 000 рублей на «Уорриорз» принесет выплату в 2 350 рублей и чистый выигрыш в 1 350 рублей.
Для увеличения выигрыша можно присмотреться к рынкам на успех одной из команд в основное время. Победа «Бостона» идет за 1.67, «Голден Стэйт» — за 2.40. Наименее вероятный результат — ничья. На «мирный» исход основного времени котировка 12.0.
Команды выдают достаточно результативную серию: за шесть матчей трижды пробили 200 очков на двоих. Тотал больше 204.5 балла можно взять с коэффициентом 1.50, ТМ 204.5 доступен за 2.50. В самой безумной стартовой игре противостояния соперники оформили 228 очков. Тотал больше 214.5 балла на предстоящую встречу оценен в 2.45, ТМ 214.5 — в 1.51.
В матче доступны рынки на очки от каждой команды. ИТБ1 (105.5) идет за 1.78, ИТМ1 (105.5) — за 1.97. ИТБ2 (101.5) можно оформить за 1.74, ИТМ (101.5) — за 2.02.
Также предложен широкий выбор на результат с форой:
• Ф1(-4.5) оценен в 2.00, Ф2(+4.5) — в 1.81;
• Ф2(-1.5) идет за 2.50, Ф1(+1.5) — за 1.49.
Прогноз и ставка на матч «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
«Бостон» и «Голден Стэйт» выдают яркий и равный финал, в котором на первый плане лидеры команд. Стефен Карри проводит мощную серию и в четырех матчах набирал минимум 29 очков, а в четвертой встрече вообще настрелял 43. При этом американец провалил прошлый матч, в котором собрал 16 баллов и не забил ни одного трехочкового. В ростере «кельтов» блистает первая пятерка с Джейсоном Тейтумом, Маркусом Смартом и Джейленом Брауном. В целом состав «Селтикс» чуть лучше сбалансирован. У команды нет зависимости от одного конкретного исполнителя.
В шестой встрече «Бостон» вполне может сравнять счет: домашняя арена и стабильная игра главной пятерки в этом помогут.
Рекомендуемая ставка: победа «Бостона» за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0