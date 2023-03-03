«Боруссия» — «Лейпциг»: прогноз на матч бундеслиги 3 марта 2023 года
В центральном матче 23-го тура бундеслиги встретятся вторая и четвертая команды чемпионата — дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», арбитр Свен Яблонски даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают хозяев небольшими фаворитами встречи: поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 2.31, вероятность — примерно 42%. Успех гостей доступен с котировкой 3.03 (32%). Ничья идет за 3.68 (26%).
Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3680 рублей.
В игре первого круга «Лейпциг» разгромил соперника 3:0. Несмотря на статус аутсайдера, «Ред Булл» выиграл у желто-черных три последних матча в бундеслиге. Поставить на то, что команда Марко Розе снова как минимум не уступит дортмундцам, можно с котировкой 1.65.
Самым вероятным результатом встречи аналитики считают ничью 1:1. Поставить на такой итог можно с коэффициентом 6.79.
Команды за 22 тура бундеслиги наколотили по 45 мячей — больше забила только «Бавария». Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно оформить за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.35.
Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Боруссия» — «Лейпциг» 3 марта 2023 года
«Боруссия» и «Лейпциг» — одни из самых результативных команд чемпионата Германии: за 22 тура наколотили по 45 мячей (2.05 гола в среднем за игру), а больше них отличилась только «Бавария». Также встречи соперников практически всегда сопровождались яркой игрой: в восьми из последних десяти очных матчей во всех турнирах они заколачивали минимум три мяча на двоих, а в шести — минимум четыре.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2