ЦСКА — «Северсталь»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 2 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Московский ЦСКА 2 марта в 1/8 финала плей-офф КХЛ сыграет с «Северсталью». Серия стартует в столице на «ЦСКА Арене», начало назначено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру с 19.20 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.
ЦСКА — фаворит, считает букмекерская компания OLIMPBET. На победу красно-синих в основное время коэффициент — 1.58, вероятность этого исхода приблизительно 63%. Успех «Северстали» доступен за 5.00 (20%), ничья — за 4.70 (17%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет 4700 рублей. Чистая прибыль в таком случае составит 4700 рублей.
На то, что гости снова не уступят в основное время, коэффициент — 2.30. На их счету четыре победы в пяти последних очных встречах.
Только в двух из 16 предыдущих очных матчей команды забросили шесть и более шайб. ТБ 5.5 оценен в 2.22, ТМ 5.5 — в 1.65.
Если считаете, что счет в матче откроет ЦСКА, возьмите такое условие за 1.52. На «Северсталь» можно поставить за 2.48, на отсутствие голов — за 60.0.
Эксперты предполагают, что ЦСКА отличится минимум трижды: ИТБ1 (2.5) идет за 1.51, ИТБ1 (3.5) — за 2.26. У «Северстали» же даже ИТБ2 (1.5) доступен за 1.67.
Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.33, такое же условие у гостей — за 3.28.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2