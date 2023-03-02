Московский ЦСКА 2 марта в 1/8 финала плей-офф КХЛ сыграет с «Северсталью». Серия стартует в столице на «ЦСКА Арене», начало назначено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру с 19.20 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

ЦСКА — фаворит, считает букмекерская компания OLIMPBET. На победу красно-синих в основное время коэффициент — 1.58, вероятность этого исхода приблизительно 63%. Успех «Северстали» доступен за 5.00 (20%), ничья — за 4.70 (17%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет 4700 рублей. Чистая прибыль в таком случае составит 4700 рублей.

На то, что гости снова не уступят в основное время, коэффициент — 2.30. На их счету четыре победы в пяти последних очных встречах.

Только в двух из 16 предыдущих очных матчей команды забросили шесть и более шайб. ТБ 5.5 оценен в 2.22, ТМ 5.5 — в 1.65.

Если считаете, что счет в матче откроет ЦСКА, возьмите такое условие за 1.52. На «Северсталь» можно поставить за 2.48, на отсутствие голов — за 60.0.

Эксперты предполагают, что ЦСКА отличится минимум трижды: ИТБ1 (2.5) идет за 1.51, ИТБ1 (3.5) — за 2.26. У «Северстали» же даже ИТБ2 (1.5) доступен за 1.67.

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.33, такое же условие у гостей — за 3.28.