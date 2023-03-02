Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

ЦСКА — «Северсталь»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 2 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 2 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Руслан Абросимов.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

Московский ЦСКА 2 марта в 1/8 финала плей-офф КХЛ сыграет с «Северсталью». Серия стартует в столице на «ЦСКА Арене», начало назначено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру с 19.20 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

&laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» потеряла троих лидеров перед класико. Без Левандовски и Дембеле пройти «Реал» нереально?

ЦСКА — фаворит, считает букмекерская компания OLIMPBET. На победу красно-синих в основное время коэффициент — 1.58, вероятность этого исхода приблизительно 63%. Успех «Северстали» доступен за 5.00 (20%), ничья — за 4.70 (17%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет 4700 рублей. Чистая прибыль в таком случае составит 4700 рублей.

На то, что гости снова не уступят в основное время, коэффициент — 2.30. На их счету четыре победы в пяти последних очных встречах.

Только в двух из 16 предыдущих очных матчей команды забросили шесть и более шайб. ТБ 5.5 оценен в 2.22, ТМ 5.5 — в 1.65.

Если считаете, что счет в матче откроет ЦСКА, возьмите такое условие за 1.52. На «Северсталь» можно поставить за 2.48, на отсутствие голов — за 60.0.

Марко Ройс и&nbsp;Мариус Вольф. «Боруссия» Д — «Лейпциг»: столкновение самых атакующих команд бундеслиги подарит океан голов

Эксперты предполагают, что ЦСКА отличится минимум трижды: ИТБ1 (2.5) идет за 1.51, ИТБ1 (3.5) — за 2.26. У «Северстали» же даже ИТБ2 (1.5) доступен за 1.67.

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.33, такое же условие у гостей — за 3.28.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
В Москве в ДТП попала телеведущая Лариса Вербицкая
МИД РФ выразил озабоченось из-за сообщений о поставках Сербией оружия Украине
Суд вынес приговор убившим семью в Омской области подросткам
Террор по-украински: ДРГ захватили заложников в Брянской области
Популярное видео
Сумасшедшее начало плей-офф
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
В КХЛ начинается самое интересное!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Барселона»: где смотреть матч Кубка Испании 2 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости