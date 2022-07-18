Футбол с участием топ-клубов вернулся, пока команды разминаются перед официальными матчами и проводят товарищеские игры. 18 июля 2022 года дортмундская «Боруссия» схлестнется с «Валенсией» на стадионе «Кэшпойнт Арена» в Австрии. Начало матча в 20.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение дортмундцам: поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.90, примерно 50% вероятности. На успех «Валенсии» предложена котировка 3.50 (26%), ничья оценена чуть дороже — в 3.70 (24%).

Верите в успех «Летучих мышей»? Ставка в 1000 рублей на их выигрыш принесет выплату в 3500 рублей.

Правда, эксперты достаточно уверены в успехе «Боруссии» — среди трех самых ожидаемых исходов встречи нет ни одного в пользу «Валенсии»:

• ничья 1:1 идет за 7.30;

• победа «Шмелей» 2:1 — за 8.00;

• успех 1:0 — за 9.40.

Команды только начинают предсезонную подготовку. Думаете, что на старте команды покажут результативную игру? Тотал больше 2.5 гола можно оформить с коэффициентом 1.56, ТМ 2.5 оценен в 2.33.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен с котировкой 1.53, обратная ставка доступна за 2.40.

В прошлом сезоне чемпионата Германии «Боруссия» наколотила 85 голов за 34 матча, в среднем 2.5 мяча за игру. Индивидуальный тотал черно-желтых больше 1.5 гола идет за 1.70, ИТМ1 (1.5) — за 2.08. Этот рынок на «Валенсию» доступен за 2.40 и 1.53 соответственно. Команда забивала в чемпионате Испании всего 1.2 мяча за игру.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Валенсия» 18 июля 2022 года

Команды только начинают предсезонную подготовку. «Шмели» неплохо поработали на трансферном рынке и мощно усилились: пришли Карим Адейеми, Себастьен Алле, Николас Зюле и Нико Шлоттербек. За всех «Боруссия» выложила чуть меньше 100 миллионов евро. «Валенсия» переживает перестройку: команду возглавил новый тренер, но финансовое положение «Летучих мышей» по-прежнему шаткое. «Валенсия» очень скромно усилилась — потратила всего 4 миллиона евро.

«Боруссия» подходит к новому сезону явно с более амбициозными целями и укомплектованным составом. «Валенсия» вряд ли удержит опасного соперника даже в товарищеском матче.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» и ТМ 5.5 за 1.98.