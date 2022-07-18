«Боруссия» Дортмунд — «Валенсия»: прогноз на товарищеский матч 18 июля 2022 года
Футбол с участием топ-клубов вернулся, пока команды разминаются перед официальными матчами и проводят товарищеские игры. 18 июля 2022 года дортмундская «Боруссия» схлестнется с «Валенсией» на стадионе «Кэшпойнт Арена» в Австрии. Начало матча в 20.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение дортмундцам: поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.90, примерно 50% вероятности. На успех «Валенсии» предложена котировка 3.50 (26%), ничья оценена чуть дороже — в 3.70 (24%).
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Правда, эксперты достаточно уверены в успехе «Боруссии» — среди трех самых ожидаемых исходов встречи нет ни одного в пользу «Валенсии»:
• ничья 1:1 идет за 7.30;
• победа «Шмелей» 2:1 — за 8.00;
• успех 1:0 — за 9.40.
Команды только начинают предсезонную подготовку. Думаете, что на старте команды покажут результативную игру? Тотал больше 2.5 гола можно оформить с коэффициентом 1.56, ТМ 2.5 оценен в 2.33.
Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен с котировкой 1.53, обратная ставка доступна за 2.40.
В прошлом сезоне чемпионата Германии «Боруссия» наколотила 85 голов за 34 матча, в среднем 2.5 мяча за игру. Индивидуальный тотал черно-желтых больше 1.5 гола идет за 1.70, ИТМ1 (1.5) — за 2.08. Этот рынок на «Валенсию» доступен за 2.40 и 1.53 соответственно. Команда забивала в чемпионате Испании всего 1.2 мяча за игру.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Валенсия» 18 июля 2022 года
Команды только начинают предсезонную подготовку. «Шмели» неплохо поработали на трансферном рынке и мощно усилились: пришли Карим Адейеми, Себастьен Алле, Николас Зюле и Нико Шлоттербек. За всех «Боруссия» выложила чуть меньше 100 миллионов евро. «Валенсия» переживает перестройку: команду возглавил новый тренер, но финансовое положение «Летучих мышей» по-прежнему шаткое. «Валенсия» очень скромно усилилась — потратила всего 4 миллиона евро.
«Боруссия» подходит к новому сезону явно с более амбициозными целями и укомплектованным составом. «Валенсия» вряд ли удержит опасного соперника даже в товарищеском матче.
Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» и ТМ 5.5 за 1.98.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1