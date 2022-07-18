Рублев, Хачанов и Карацев: как выступит элита российского тенниса на топ-турнире в Гамбурге?

18 июля в немецком Гамбурге стартует турнир ATP 500. В основной сетке соревнований примут участие три теннисиста из России — Андрей Рублей, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Все они стартуют с первого круга: соперником Рублева станет Александр Бублик, Хачанову предстоит сыграть с Яном-Леннардом Штруффом, а Аслану Карацеву — с Николозом Басилашвили.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очень высокими шансы второй ракетки России пройти в следующий круг. На победу Рублева можно поставить с коэффициентом 1.22, это приблизительно 81% вероятности исхода. На успех Бублика котировка значительно выше — 4.30 (19%). Самый вероятный точный счет — 2-0 по сетам в пользу Андрея (1.63). В личных встречах ведет теннисист из России — 3-1.

Хачанов также фаворит своего матча, однако не такой убедительный. На него принимаются ставки с коэффициентом 1.80, что около 55% вероятности. На Штруффа котировка — 2.00 (45%). В данном случае снова велика возможность победы российского спортсмена со счетом 2-0 (2.85). Соперники встречались пять раз, Хачанов впереди — 3-2.

Карацев не сломал систему и тоже лидирует по котировкам в противостоянии с Басилашвили. Его триумф можно взять за 1.73, вероятность — 57%. Выход грузинского теннисиста в следующий раунд оценен в 2.10 (43%). В третий раз счет 2-0 в пользу игрока из РФ — самый популярный вариант (2.65). Басилашвили ведет 4-1, однако последний матч, который состоялся аж в 2014 году, выиграл Карацев.