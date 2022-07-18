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Рублев, Хачанов и Карацев: как выступит элита российского тенниса на топ-турнире в Гамбурге?

Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

18 июля в немецком Гамбурге стартует турнир ATP 500. В основной сетке соревнований примут участие три теннисиста из России — Андрей Рублей, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Все они стартуют с первого круга: соперником Рублева станет Александр Бублик, Хачанову предстоит сыграть с Яном-Леннардом Штруффом, а Аслану Карацеву — с Николозом Басилашвили.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очень высокими шансы второй ракетки России пройти в следующий круг. На победу Рублева можно поставить с коэффициентом 1.22, это приблизительно 81% вероятности исхода. На успех Бублика котировка значительно выше — 4.30 (19%). Самый вероятный точный счет — 2-0 по сетам в пользу Андрея (1.63). В личных встречах ведет теннисист из России — 3-1.

Хачанов также фаворит своего матча, однако не такой убедительный. На него принимаются ставки с коэффициентом 1.80, что около 55% вероятности. На Штруффа котировка — 2.00 (45%). В данном случае снова велика возможность победы российского спортсмена со счетом 2-0 (2.85). Соперники встречались пять раз, Хачанов впереди — 3-2.

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Карацев не сломал систему и тоже лидирует по котировкам в противостоянии с Басилашвили. Его триумф можно взять за 1.73, вероятность — 57%. Выход грузинского теннисиста в следующий раунд оценен в 2.10 (43%). В третий раз счет 2-0 в пользу игрока из РФ — самый популярный вариант (2.65). Басилашвили ведет 4-1, однако последний матч, который состоялся аж в 2014 году, выиграл Карацев.

Теннис
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Андрей Рублев
Аслан Карацев
Карен Хачанов
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И В Н П +/- О
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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