Рублев, Хачанов и Карацев: как выступит элита российского тенниса на топ-турнире в Гамбурге?
18 июля в немецком Гамбурге стартует турнир ATP 500. В основной сетке соревнований примут участие три теннисиста из России — Андрей Рублей, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Все они стартуют с первого круга: соперником Рублева станет Александр Бублик, Хачанову предстоит сыграть с Яном-Леннардом Штруффом, а Аслану Карацеву — с Николозом Басилашвили.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очень высокими шансы второй ракетки России пройти в следующий круг. На победу Рублева можно поставить с коэффициентом 1.22, это приблизительно 81% вероятности исхода. На успех Бублика котировка значительно выше — 4.30 (19%). Самый вероятный точный счет — 2-0 по сетам в пользу Андрея (1.63). В личных встречах ведет теннисист из России — 3-1.
Хачанов также фаворит своего матча, однако не такой убедительный. На него принимаются ставки с коэффициентом 1.80, что около 55% вероятности. На Штруффа котировка — 2.00 (45%). В данном случае снова велика возможность победы российского спортсмена со счетом 2-0 (2.85). Соперники встречались пять раз, Хачанов впереди — 3-2.
Карацев не сломал систему и тоже лидирует по котировкам в противостоянии с Басилашвили. Его триумф можно взять за 1.73, вероятность — 57%. Выход грузинского теннисиста в следующий раунд оценен в 2.10 (43%). В третий раз счет 2-0 в пользу игрока из РФ — самый популярный вариант (2.65). Басилашвили ведет 4-1, однако последний матч, который состоялся аж в 2014 году, выиграл Карацев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1