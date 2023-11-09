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«Бетис» — «Арис»: где смотреть матч Лиги Европы 9 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Бетис» — «Арис» 9 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Виллиан Жозе («Бетис»).
Фото Global Look Press

9 ноября «Арис» приедет в гости к «Бетису» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало в 23.00 по московскому времени. В России встречу не покажут.

Лига Европы. Группа C
09 нояб, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Арис Л

Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в триумфе андалусийцев: этот исход оценили коэффициентом 1.32, вероятность — примерно 71%. «Мирный» итог доступен за 5.72 (18%), успех «Ариса» — за 8.75 (11%).

«Легкая бригада» не уступила в трех выездах подряд — добыли ничью и две победы. Продление серии без поражений идет за 3.53.

На тотал больше 2.5 мяча предложили котировку 1.54, на ТМ 2.5 — за 2.41.

Специалисты сомневаются, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» дали за 1.91, обратный рынок — за 1.88.

Иско (&laquo;Бетис&raquo;). Воскресший Иско тащит «Бетис». Андалусийцы так разогнались, что «Арису» не поможет даже Кокорин

Лучший бомбардир «Бетиса» — Виллиан Жозе. У бразильца девять голов в примере и Кубке Испании, но он еще не отличался в Лиге Европы. Результативный удар форварда во встрече с киприотами представлен за 2.06.

Выигрыш севильцев с форой (-1.5) можно взять за 1.89. Если считаете, что Александр Кокорин и компания так просто не сдадутся, вас ждет опция Ф2(+1.5) за 1.92.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
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«Бетис» — «Арис»: прогноз на матч Лиги Европы 9 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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