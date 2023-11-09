9 ноября «Арис» приедет в гости к «Бетису» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало в 23.00 по московскому времени. В России встречу не покажут.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в триумфе андалусийцев: этот исход оценили коэффициентом 1.32, вероятность — примерно 71%. «Мирный» итог доступен за 5.72 (18%), успех «Ариса» — за 8.75 (11%).

«Легкая бригада» не уступила в трех выездах подряд — добыли ничью и две победы. Продление серии без поражений идет за 3.53.

На тотал больше 2.5 мяча предложили котировку 1.54, на ТМ 2.5 — за 2.41.

Специалисты сомневаются, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» дали за 1.91, обратный рынок — за 1.88.

Лучший бомбардир «Бетиса» — Виллиан Жозе. У бразильца девять голов в примере и Кубке Испании, но он еще не отличался в Лиге Европы. Результативный удар форварда во встрече с киприотами представлен за 2.06.

Выигрыш севильцев с форой (-1.5) можно взять за 1.89. Если считаете, что Александр Кокорин и компания так просто не сдадутся, вас ждет опция Ф2(+1.5) за 1.92.

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