«Нефтехимик» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 9 ноября 2023 года
9 ноября в КХЛ «Нефтехимик» сыграет со «Спартаком». Игра состоится в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом встречи «Спартак». На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 1.89, что примерно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.34 (18%), успех «Нефтехимика» — за 3.46 (29%).
Если хозяева не уступят, сыграет пари с котировкой 1.87.
Верите, что москвичи покуражатся и выиграют с разницей минимум в две шайбы? Условие Ф2(-1.5) предложено за 2.45.
Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за невысокие 1.47, а ТБ 5.5 — за 1.93.
Триумф «Спартака» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.54, а «Нефтехимика» — за 2.46.
Прогноз и ставка на матч «Нефтехимик» — «Спартак»
«Спартак» забивает больше всех в КХЛ, опережая ближайшего преследователя — «Металлург» — на 11 шайб (102 против 91). «Нефтехимик» же является одной из слабейших команд сезона по игре в обороне, пропустив в 27 матчах 86 раз (3,18 гола за 90 минут). Учитывая форму москвичей и то, что из семи последних встреч на выезде они проиграли одну, а в пяти отличились минимум четыре раза, можно предположить — они забьют достаточно много.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (3) за 1.89.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3