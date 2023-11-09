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«Нефтехимик» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 9 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Спартак» 9 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Спартак».
Фото Официальный телеграм-канал «Спартака»

9 ноября в КХЛ «Нефтехимик» сыграет со «Спартаком». Игра состоится в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом встречи «Спартак». На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 1.89, что примерно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.34 (18%), успех «Нефтехимика» — за 3.46 (29%).

Если хозяева не уступят, сыграет пари с котировкой 1.87.

Верите, что москвичи покуражатся и выиграют с разницей минимум в две шайбы? Условие Ф2(-1.5) предложено за 2.45.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за невысокие 1.47, а ТБ 5.5 — за 1.93.

Триумф «Спартака» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.54, а «Нефтехимика» — за 2.46.

Прогноз и ставка на матч «Нефтехимик» — «Спартак»

«Спартак» забивает больше всех в КХЛ, опережая ближайшего преследователя — «Металлург» — на 11 шайб (102 против 91). «Нефтехимик» же является одной из слабейших команд сезона по игре в обороне, пропустив в 27 матчах 86 раз (3,18 гола за 90 минут). Учитывая форму москвичей и то, что из семи последних встреч на выезде они проиграли одну, а в пяти отличились минимум четыре раза, можно предположить — они забьют достаточно много.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (3) за 1.89.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
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«Бетис» — «Арис»: где смотреть матч Лиги Европы 9 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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