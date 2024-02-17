17 февраля в 25-м туре чемпионата Англии «Бернли» примет «Арсенал». Поединок состоится на «Терф Муур» в 18.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Джарред Джиллетт. Английский футбол в России легально не показывают.

Аналитики ждут победы от «канониров». На триумф команды Микеля Артеты представлен коэффициент 1.32, что составляет примерно 75% вероятности исхода. Ничью оценили в 5.78 (16%), а успех бордовых — в 9.75 (9%).

«Бернли» одолел «Арсенал» всего дважды за 20 очных встреч. Верите, что хозяева вдруг не уступят? Сыграть вариант 1Х можно за 3.64.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.37. Опция «обе забьют» идет за 2.03, если не уверены, что команды обменяются голами, ставьте на обратный рынок за 1.80.

Эксперты предполагают, что наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «канониров» за 6.48.

Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Арсенал»

Парни Венсана Компани в тяжелой ситуации — всего один успех за 10 туров, а на своем поле нет побед в четырех поединках АПЛ подряд. Еще одна деталь — обе команды забили в пяти предыдущих встречах «Бернли».

У «канониров» тоже регулярно случается обмен голами — например, в трех из четырех недавних выездов. В двух последних визитах к соперникам подопечные Артеты выиграли. Так что и сейчас очень вероятен триумф гостей с результативными ударами в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» и «обе забьют» за 2.75.