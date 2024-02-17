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«Бернли» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 17 февраля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Бернли» — «Арсенал» 17 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Букайо Сака и Деклан Райс («Арсенал»).
Фото Global Look Press

17 февраля в 25-м туре чемпионата Англии «Бернли» примет «Арсенал». Поединок состоится на «Терф Муур» в 18.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Джарред Джиллетт. Английский футбол в России легально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
17 февр, 18:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
Арсенал

Аналитики ждут победы от «канониров». На триумф команды Микеля Артеты представлен коэффициент 1.32, что составляет примерно 75% вероятности исхода. Ничью оценили в 5.78 (16%), а успех бордовых — в 9.75 (9%).

«Бернли» одолел «Арсенал» всего дважды за 20 очных встреч. Верите, что хозяева вдруг не уступят? Сыграть вариант 1Х можно за 3.64.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.37. Опция «обе забьют» идет за 2.03, если не уверены, что команды обменяются голами, ставьте на обратный рынок за 1.80.

Эксперты предполагают, что наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «канониров» за 6.48.

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Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Арсенал»

Парни Венсана Компани в тяжелой ситуации — всего один успех за 10 туров, а на своем поле нет побед в четырех поединках АПЛ подряд. Еще одна деталь — обе команды забили в пяти предыдущих встречах «Бернли».

У «канониров» тоже регулярно случается обмен голами — например, в трех из четырех недавних выездов. В двух последних визитах к соперникам подопечные Артеты выиграли. Так что и сейчас очень вероятен триумф гостей с результативными ударами в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» и «обе забьют» за 2.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бернли
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«Сельта» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 17 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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И К Ж
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