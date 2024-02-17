«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 17 февраля 2024 года
17 февраля в 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» приедет в гости к «Брентфорду». Команды сыграют на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в 15.30 по московскому времени. Их рассудит рефери Майкл Оливер. Чемпионат Англии в России не показывают.
Эксперты назвали несомненным фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа представлен коэффициент 1.60, что соответствует 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (21%), а триумф бордовых — за 5.20 (18%).
«Ливерпуль» не уступил в семи из девяти последних поединков против «Брентфорда». Верите, что команда Томаса Франка способна на сенсацию? Сыграть 1Х можно за 2.44.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.56. Обмен голами оценен в 1.60, опция «обе забьют — нет» идет за 2.36.
Аналитики считают, что самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Ливерпуля». На этот результат дана котировка 8.25.
Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль»
«Брентфорд» — один из самых веселых коллективов АПЛ. Пробили «верх» в шести из семи предыдущих поединков в чемпионате. А обмен результативными выстрелами был зафиксирован в восьми случаях из 10. Дома парни Франка тоже устраивают шоу — уже пять матчей подряд мячи залетают в ворота обеих команд.
Скорее всего, «Ливерпуль» заберет три очка — у него 11 побед и только одно поражение за 17 туров. А в пяти из шести встреч премьер-лиги Дарвин Нуньес и компания оформили два и более точных удара. Но за последние семь игр во всех соревнованиях красные не пропустили лишь раз. Против такого «Брентфорда» все тоже идет к обмену голами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.60.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5