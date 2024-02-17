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«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 17 февраля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль» 17 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Кертис Джонс и Дарвин Нуньес («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

17 февраля в 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» приедет в гости к «Брентфорду». Команды сыграют на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в 15.30 по московскому времени. Их рассудит рефери Майкл Оливер. Чемпионат Англии в России не показывают.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
17 февр, 15:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Ливерпуль

Эксперты назвали несомненным фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа представлен коэффициент 1.60, что соответствует 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (21%), а триумф бордовых — за 5.20 (18%).

«Ливерпуль» не уступил в семи из девяти последних поединков против «Брентфорда». Верите, что команда Томаса Франка способна на сенсацию? Сыграть 1Х можно за 2.44.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.56. Обмен голами оценен в 1.60, опция «обе забьют — нет» идет за 2.36.

Аналитики считают, что самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Ливерпуля». На этот результат дана котировка 8.25.

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Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль»

«Брентфорд» — один из самых веселых коллективов АПЛ. Пробили «верх» в шести из семи предыдущих поединков в чемпионате. А обмен результативными выстрелами был зафиксирован в восьми случаях из 10. Дома парни Франка тоже устраивают шоу — уже пять матчей подряд мячи залетают в ворота обеих команд.

Скорее всего, «Ливерпуль» заберет три очка — у него 11 побед и только одно поражение за 17 туров. А в пяти из шести встреч премьер-лиги Дарвин Нуньес и компания оформили два и более точных удара. Но за последние семь игр во всех соревнованиях красные не пропустили лишь раз. Против такого «Брентфорда» все тоже идет к обмену голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.60.

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ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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П
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И К Ж
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Виктор Александров

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