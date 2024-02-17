17 февраля в 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» приедет в гости к «Брентфорду». Команды сыграют на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в 15.30 по московскому времени. Их рассудит рефери Майкл Оливер. Чемпионат Англии в России не показывают.

Эксперты назвали несомненным фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа представлен коэффициент 1.60, что соответствует 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (21%), а триумф бордовых — за 5.20 (18%).

«Ливерпуль» не уступил в семи из девяти последних поединков против «Брентфорда». Верите, что команда Томаса Франка способна на сенсацию? Сыграть 1Х можно за 2.44.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.56. Обмен голами оценен в 1.60, опция «обе забьют — нет» идет за 2.36.

Аналитики считают, что самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Ливерпуля». На этот результат дана котировка 8.25.

Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль»

«Брентфорд» — один из самых веселых коллективов АПЛ. Пробили «верх» в шести из семи предыдущих поединков в чемпионате. А обмен результативными выстрелами был зафиксирован в восьми случаях из 10. Дома парни Франка тоже устраивают шоу — уже пять матчей подряд мячи залетают в ворота обеих команд.

Скорее всего, «Ливерпуль» заберет три очка — у него 11 побед и только одно поражение за 17 туров. А в пяти из шести встреч премьер-лиги Дарвин Нуньес и компания оформили два и более точных удара. Но за последние семь игр во всех соревнованиях красные не пропустили лишь раз. Против такого «Брентфорда» все тоже идет к обмену голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.60.