17 февраля «Барселона» в 25-м туре чемпионата Испании сыграет в гостях против «Сельты». Команды сойдутся на арене «Балаидос». Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Встречу обслужит арбитр Хуан Сантана.

Букмекеры считают блауграну фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.88, вероятность такого исхода — примерно 52%. Дележ очков доступен за 3.90 (24%), выигрыш гостей — за те же 3.90 (24%).

«Сельта» не уступила «Барселоне» дома в восьми из 10 последних матчей. Считаете, что разобранная команда Хави снова не одолеет галисийцев? 1Х можно взять за 1.98.

На обмен голами предлагают поставить за 1.62, обратный рынок дали за 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.18.

Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков, — 1:1 за 7.21.

Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Барселона»

Коллектив Рафаэля Бенитеса не выиграл в четырех из пяти недавних поединков ла лиги. Даже на своем поле «Сельта» слаба и дважды подряд влетела с минимальным счетом (0:1). Дома галисийцы редко радуют публику голами — не больше двух мячей залетело в пяти из шести предыдущих игр на «Балаидосе».

«Барса» за восемь прошлых туров потерпела только одно поражение и добыла пять побед. На выезде каталонцы и вовсе не уступили 11 раз подряд. Но ставить на успех парней Хави все равно рискованно. Тем более что «Сельта» — неудобный соперник для блауграны, которая не одолела галисийцев в гостях в восьми из 10 встреч. При этом обе команды забили в восьми из девяти последних матчей «Барсы» в примере — скорее всего, тут будет то же самое, учитывая чудовищные проблемы Хави с защитниками.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.62.