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«Сельта» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 17 февраля 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Сельта» — «Барселона» 17 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Сельта» — «Барселона».
Фото Global Look Press

17 февраля «Барселона» в 25-м туре чемпионата Испании сыграет в гостях против «Сельты». Команды сойдутся на арене «Балаидос». Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Встречу обслужит арбитр Хуан Сантана.

Испания. Ла Лига. 25-й тур
17 февр, 20:30. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Барселона

Букмекеры считают блауграну фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.88, вероятность такого исхода — примерно 52%. Дележ очков доступен за 3.90 (24%), выигрыш гостей — за те же 3.90 (24%).

«Сельта» не уступила «Барселоне» дома в восьми из 10 последних матчей. Считаете, что разобранная команда Хави снова не одолеет галисийцев? 1Х можно взять за 1.98.

На обмен голами предлагают поставить за 1.62, обратный рынок дали за 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.18.

Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков, — 1:1 за 7.21.

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Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Барселона»

Коллектив Рафаэля Бенитеса не выиграл в четырех из пяти недавних поединков ла лиги. Даже на своем поле «Сельта» слаба и дважды подряд влетела с минимальным счетом (0:1). Дома галисийцы редко радуют публику голами — не больше двух мячей залетело в пяти из шести предыдущих игр на «Балаидосе».

«Барса» за восемь прошлых туров потерпела только одно поражение и добыла пять побед. На выезде каталонцы и вовсе не уступили 11 раз подряд. Но ставить на успех парней Хави все равно рискованно. Тем более что «Сельта» — неудобный соперник для блауграны, которая не одолела галисийцев в гостях в восьми из 10 встреч. При этом обе команды забили в восьми из девяти последних матчей «Барсы» в примере — скорее всего, тут будет то же самое, учитывая чудовищные проблемы Хави с защитниками.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.62.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Сельта
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«Бернли» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 17 февраля 2024 года

«Сити» выиграл 11 матчей подряд во всех турнирах. И «Челси» не по силам прервать серию соперника
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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