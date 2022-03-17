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«Байер» — «Аталанта»: прогноз на матч Лиги Европы 17 марта 2022 года

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Аталанта» 17 марта
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Луис Мурьель.
Фото Reuters

17 марта 2022 года в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» примет «Аталанту». Встреча состоится в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена», начало — в 20.45. Посмотреть прямую трансляцию матча можно будет на телеканале «Матч! Футбол 1».

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Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «Байера» предлагают коэффициент 2.26 — это порядка 43% вероятности. Успех «Аталанты» доступен за 2.90 (33%), а ничья — за 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4000 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Байера» пробиться в четвертьфинал оцениваются коэффициентом 2.85, а «Аталанты» — 1.46.

Ф1(0) идет за 1.71, а Ф2(0) — за 2.22.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов тоталов голов на этот матч:

· тотал больше 2.5 идет за 1.58, а ТМ 2.5 — за 2.47;

· тотал больше 3.5 идет за 2.40, а ТМ 3.5 — за 1.57;

· тотал больше 4.5 идет за 4.20, а ТМ 4.5 — за 1.23.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.51. Противоположный исход оценивается коэффициентом 2.55.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.40.

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
Аталанта
Футбол
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ФК Аталанта
ФК Байер
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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