17 марта 2022 года в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» примет «Аталанту». Встреча состоится в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена», начало — в 20.45. Посмотреть прямую трансляцию матча можно будет на телеканале «Матч! Футбол 1».

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «Байера» предлагают коэффициент 2.26 — это порядка 43% вероятности. Успех «Аталанты» доступен за 2.90 (33%), а ничья — за 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4000 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Байера» пробиться в четвертьфинал оцениваются коэффициентом 2.85, а «Аталанты» — 1.46.

Ф1(0) идет за 1.71, а Ф2(0) — за 2.22.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов тоталов голов на этот матч:

· тотал больше 2.5 идет за 1.58, а ТМ 2.5 — за 2.47;

· тотал больше 3.5 идет за 2.40, а ТМ 3.5 — за 1.57;

· тотал больше 4.5 идет за 4.20, а ТМ 4.5 — за 1.23.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.51. Противоположный исход оценивается коэффициентом 2.55.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.40.