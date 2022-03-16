16 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Лилль». Встреча пройдет в Лилле на «Пьер Моруа» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче фаворитом является «Челси». На него можно поставить с котировкой 1.90 — это примерно 50% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Лилля» есть в линии за 4.40 (23%).

Ф1(+1.5) идет за 1.34 ;

Ф2(-1.5) — за 3.20.

При ставке в 1000 рублей на «Лилль» потенциальная выплата составит 4400 рублей.

Поставить на матч можно с бонусом до 10 000 рублей

Ставку «Лилль» не проиграет» можно взять за 1.96.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 4.00. Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.93. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 1.93.