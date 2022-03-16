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«Лилль» — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 16 марта

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси»
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Футболисты «Челси».
Фото Reuters

16 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Лилль». Встреча пройдет в Лилле на «Пьер Моруа» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Челси

Аналитики компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче фаворитом является «Челси». На него можно поставить с котировкой 1.90 — это примерно 50% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Лилля» есть в линии за 4.40 (23%).

  • Ф1(+1.5) идет за 1.34;

  • Ф2(-1.5) за 3.20.

 

При ставке в 1000 рублей на «Лилль» потенциальная выплата составит 4400 рублей.

Поставить на матч можно с бонусом до 10 000 рублей

Ставку «Лилль» не проиграет» можно взять за 1.96.

 
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Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 4.00Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.93. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 1.93.

  • ТМ 0.5 — 12.5;

  • Обе забьют: нет — 1.96;

  • Точный счет: 0:3 — 14.5.

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3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
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 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
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 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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Спартак – ЦСКА
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