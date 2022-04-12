12 апреля 2022 года «Реал» после эффектной победы на выезде (3:1) примет «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут matchtv.ru и «Матч! Футбол 3».

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитом: коэффициент на победу «Реала» — 2.46, примерно 40% вероятности. Поставить на успех гостей можно с чуть большей котировкой — 2.90 (33%). Ничья, самый маловероятный исход матча, идет за 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на фаворита в случае благоприятного исхода принесет 2460.

Несмотря на высокий коэффициент на ничью, самый вероятный результат матча — 1:1 за 6.60. Далее идет минимальная победа «Реала» (1:0) с котировкой 8.60, успех мадридцев 2:1 оценен в 8.90.

Аналитики не ждут результативный матч, хотя в первой игре команды настреляли четыре мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет с приличным коэффициентом 2.16, обратная ставка — за 1.70. У «Челси» эта линия доступна с котировкой 2.40 за «больше 1.5 гола» и 1.57 за «меньше 1.5 гола».

Общий тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.25, меньше — за 4.00. Более интересный коэффициент на тотал больше трех мячей — 2.37, обратная ставка доступна за 1.59.

Линия «обе забьют» оценена приятными 1.68. Если думаете, что отличится только одна команда либо вообще никто, берите «обе забьют — нет» за 2.20.

В игре на «Стэмфорд Бридж» Карим Бензема оформил дубль, забив на 21-й и 24-й минутах. Коэффициент на гол в промежутке с 16-й по 30-ю минуту — 2.80.