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Сегодня, 11:15

«Реал» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 12 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Тони Кроос («Реал») и Нголо Канте («Челси»).
Фото Global Look Press

12 апреля 2022 года «Реал» после эффектной победы на выезде (3:1) примет «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут matchtv.ru и «Матч! Футбол 3».

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Челси

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитом: коэффициент на победу «Реала» — 2.46, примерно 40% вероятности. Поставить на успех гостей можно с чуть большей котировкой — 2.90 (33%). Ничья, самый маловероятный исход матча, идет за 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на фаворита в случае благоприятного исхода принесет 2460.

Несмотря на высокий коэффициент на ничью, самый вероятный результат матча — 1:1 за 6.60. Далее идет минимальная победа «Реала» (1:0) с котировкой 8.60, успех мадридцев 2:1 оценен в 8.90.

Аналитики не ждут результативный матч, хотя в первой игре команды настреляли четыре мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет с приличным коэффициентом 2.16, обратная ставка — за 1.70. У «Челси» эта линия доступна с котировкой 2.40 за «больше 1.5 гола» и 1.57 за «меньше 1.5 гола».

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Общий тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.25, меньше — за 4.00. Более интересный коэффициент на тотал больше трех мячей — 2.37, обратная ставка доступна за 1.59.

Линия «обе забьют» оценена приятными 1.68. Если думаете, что отличится только одна команда либо вообще никто, берите «обе забьют — нет» за 2.20.

В игре на «Стэмфорд Бридж» Карим Бензема оформил дубль, забив на 21-й и 24-й минутах. Коэффициент на гол в промежутке с 16-й по 30-ю минуту — 2.80.

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ФК Челси
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«Райо Вальекано» — «Валенсия»: где смотреть матч ла лиги 11 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Реал — Челси: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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