«Реал» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года
12 апреля 2022 года «Реал» после эффектной победы на выезде (3:1) примет «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут matchtv.ru и «Матч! Футбол 3».
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитом: коэффициент на победу «Реала» — 2.46, примерно 40% вероятности. Поставить на успех гостей можно с чуть большей котировкой — 2.90 (33%). Ничья, самый маловероятный исход матча, идет за 3.50 (27%).
Ставка в 1000 рублей на фаворита в случае благоприятного исхода принесет 2460.
Несмотря на высокий коэффициент на ничью, самый вероятный результат матча — 1:1 за 6.60. Далее идет минимальная победа «Реала» (1:0) с котировкой 8.60, успех мадридцев 2:1 оценен в 8.90.
Аналитики не ждут результативный матч, хотя в первой игре команды настреляли четыре мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет с приличным коэффициентом 2.16, обратная ставка — за 1.70. У «Челси» эта линия доступна с котировкой 2.40 за «больше 1.5 гола» и 1.57 за «меньше 1.5 гола».
Общий тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.25, меньше — за 4.00. Более интересный коэффициент на тотал больше трех мячей — 2.37, обратная ставка доступна за 1.59.
Линия «обе забьют» оценена приятными 1.68. Если думаете, что отличится только одна команда либо вообще никто, берите «обе забьют — нет» за 2.20.
В игре на «Стэмфорд Бридж» Карим Бензема оформил дубль, забив на 21-й и 24-й минутах. Коэффициент на гол в промежутке с 16-й по 30-ю минуту — 2.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0