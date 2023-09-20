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«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Лиги чемпионов 20 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» 20 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press

20 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» померяется мускулами с «Манчестер Юнайтед». Главный матч дня пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на телеканале «Матч ТВ», старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен Гленн Нюберг из Швеции.

Лига чемпионов. Группа A
20 сент, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Баварию» безоговорочным фаворитом встречи. На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.50, что примерно 66% вероятности исхода. Успех «МЮ» предложен за 5.80 (15%), ничья — за 5.20 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они вдруг победят, принесет выплату в 5800 рублей.

На то, что команда Эрика тен Хага увезет из Мюнхена очки, котировка — 2.74.

Можете подстраховать гостей с форой (+1.5) мяча за 1.73, но если больше верите в хозяев, возьмите Ф1(-1.5) за 2.22.

Эксперты предполагают, что соперники забьют достаточно много: ТБ 3.5 идет за 1.89, ТМ 3.5 — за 2.00.

Арсен Захарян (&laquo;Реал Сосьедад&raquo;). «Реал Сосьедад» — «Интер»: новый клуб Захаряна даст отпор финалисту ЛЧ

Обмен голами предложен за 1.56, противоположный результат — за 2.60.

Приятный коэффициент 1.66 на победу «МЮ» по ударам в створ с форой (+3.5). В то же время ТБ 6.5 удара в цель в исполнении «Баварии» выставлен за 1.76.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
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