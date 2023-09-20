20 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» померяется мускулами с «Манчестер Юнайтед». Главный матч дня пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на телеканале «Матч ТВ», старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен Гленн Нюберг из Швеции.

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Баварию» безоговорочным фаворитом встречи. На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.50, что примерно 66% вероятности исхода. Успех «МЮ» предложен за 5.80 (15%), ничья — за 5.20 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они вдруг победят, принесет выплату в 5800 рублей.

На то, что команда Эрика тен Хага увезет из Мюнхена очки, котировка — 2.74.

Можете подстраховать гостей с форой (+1.5) мяча за 1.73, но если больше верите в хозяев, возьмите Ф1(-1.5) за 2.22.

Эксперты предполагают, что соперники забьют достаточно много: ТБ 3.5 идет за 1.89, ТМ 3.5 — за 2.00.

Обмен голами предложен за 1.56, противоположный результат — за 2.60.

Приятный коэффициент 1.66 на победу «МЮ» по ударам в створ с форой (+3.5). В то же время ТБ 6.5 удара в цель в исполнении «Баварии» выставлен за 1.76.

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