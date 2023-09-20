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Сегодня, 17:00

PARI стала титульным партнером состава Entity по Dota 2

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Entity.
Фото Официальный канал Entity в VK

Букмекерская компания PARI и состав Entity по Dota 2 подписали новое соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на год. Начиная с турнира DreamLeague Season 21, который стартовал 18 сентября, PARI станет титульным партнером команды.

Состав Entity по Dota 2 представляют россиянин Владислав Kataomi Семенов, белорус Дмитрий Fishman Полищук, казахстанец Алимжан Watson Исламбеков, филиппинец Ким Gabbi Вильяфюрте, а также немец Даниэл Stormstormer Шоетзау.

Ранее Entity стала победительницей европейских отборочных и завоевала слот на The International, где коллектив начнет свой путь 12 октября.

«Entity второй год подряд показывает топовый уровень на региональных отборочных и вновь завоевал место на главном чемпионате в мире «Доты». Ребята максимально заряжены показать свой уровень на The International и превзойти прошлогодний результат. Мы рады, что у нас есть возможность поддержать Entity в их увлекательном походе за Аегисом. Мы ценим целеустремленность ребят и готовы развивать наше партнерство», — заявил руководитель направления киберспорта PARI Иван Бураченко.

«Мы очень рады снова объединиться с PARI после краткой совместной активности на последнем The International. На этот раз нас ждет более долгое и захватывающее путешествие. В рамках этого партнерства мы предусмотрели ряд впечатляющих проектов. Это крутая попытка объединить наш опыт в привлечении аудитории и работе с болельщиками. Мы создали растущую фан-базу, которой отводится огромная роль в этом партнерстве. Уверен, совместными усилиями мы сможем применить целостный подход к киберспорту», — цитата соучредителя Entity Варун Бхавнани.

The International 2023 пройдет с 12 по 29 октября в Сиэтле. В турнире примут участие 20 лучших команд со всего мира.

Киберспорт
Прогнозы на спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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22 тур
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25 тур
26 тур
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28 тур
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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