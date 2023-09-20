PARI стала титульным партнером состава Entity по Dota 2
Букмекерская компания PARI и состав Entity по Dota 2 подписали новое соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на год. Начиная с турнира DreamLeague Season 21, который стартовал 18 сентября, PARI станет титульным партнером команды.
Состав Entity по Dota 2 представляют россиянин Владислав Kataomi Семенов, белорус Дмитрий Fishman Полищук, казахстанец Алимжан Watson Исламбеков, филиппинец Ким Gabbi Вильяфюрте, а также немец Даниэл Stormstormer Шоетзау.
Ранее Entity стала победительницей европейских отборочных и завоевала слот на The International, где коллектив начнет свой путь 12 октября.
«Entity второй год подряд показывает топовый уровень на региональных отборочных и вновь завоевал место на главном чемпионате в мире «Доты». Ребята максимально заряжены показать свой уровень на The International и превзойти прошлогодний результат. Мы рады, что у нас есть возможность поддержать Entity в их увлекательном походе за Аегисом. Мы ценим целеустремленность ребят и готовы развивать наше партнерство», — заявил руководитель направления киберспорта PARI Иван Бураченко.
«Мы очень рады снова объединиться с PARI после краткой совместной активности на последнем The International. На этот раз нас ждет более долгое и захватывающее путешествие. В рамках этого партнерства мы предусмотрели ряд впечатляющих проектов. Это крутая попытка объединить наш опыт в привлечении аудитории и работе с болельщиками. Мы создали растущую фан-базу, которой отводится огромная роль в этом партнерстве. Уверен, совместными усилиями мы сможем применить целостный подход к киберспорту», — цитата соучредителя Entity Варун Бхавнани.
The International 2023 пройдет с 12 по 29 октября в Сиэтле. В турнире примут участие 20 лучших команд со всего мира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1