«Динамо» Загреб — «Астана»: прогноз на матч Лиги конференций 21 сентября 2023 года
21 сентября в первом туре группового этапа Лиги конференций «Динамо» Загреб примет «Астану». Встреча на стадионе «Максимир» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка начнется в 21.55 мск на сайте букмекерской компании Winline. Игру обслужит польский рефери Павел Рачковски.
Аналитики из Winline видят фаворитами хозяев. На «Загреб» предложено поставить за 1.28, что соответствует примерно 74% вероятности. Ничья доступна за 5.80 (16%), успех «Астаны» идет за 10.0 (10%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 5800 рублей в случае благоприятного результата.
В последних пяти поединках «Динамо» в среднем забивало по 2.4 мяча, а «Астана» — по одному. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.31.
Казахстанский клуб не уступил в четырех из пяти недавних встреч. Поставить на то, что гости не проиграют и в этот раз, можно за 3.67.
Обмен голами доступен за 2.08, обратный рынок — за 1.73.
Самый вероятный счет матча, по версии экспертов, 2:0 в пользу хорватов. Этот исход идет за 5.60.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Загреб — «Астана»
Хозяева — явный фаворит игры. «Динамо» в последних шести матчах победило четыре раза и лишь однажды проиграло. Тогда как гости были сильнее трижды в 11 встречах во всех турнирах. Кроме того, в этом году команды уже встречались дважды в квалификации Лиги чемпионов — оба раза выиграли динамовцы с общим счетом 6:0.
Третий очный матч соперников в этом году тоже ожидается насыщенным на события. «Загреб» забивает в среднем 2.4 мяча в последних пяти встречах. А «Астана» за последние 10 поединков лишь в одном сохранила ворота сухими.
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.81.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1