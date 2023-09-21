21 сентября в первом туре группового этапа Лиги конференций «Динамо» Загреб примет «Астану». Встреча на стадионе «Максимир» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка начнется в 21.55 мск на сайте букмекерской компании Winline. Игру обслужит польский рефери Павел Рачковски.

Аналитики из Winline видят фаворитами хозяев. На «Загреб» предложено поставить за 1.28, что соответствует примерно 74% вероятности. Ничья доступна за 5.80 (16%), успех «Астаны» идет за 10.0 (10%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 5800 рублей в случае благоприятного результата.

В последних пяти поединках «Динамо» в среднем забивало по 2.4 мяча, а «Астана» — по одному. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.31.

Казахстанский клуб не уступил в четырех из пяти недавних встреч. Поставить на то, что гости не проиграют и в этот раз, можно за 3.67.

Обмен голами доступен за 2.08, обратный рынок — за 1.73.

Самый вероятный счет матча, по версии экспертов, 2:0 в пользу хорватов. Этот исход идет за 5.60.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Загреб — «Астана»

Хозяева — явный фаворит игры. «Динамо» в последних шести матчах победило четыре раза и лишь однажды проиграло. Тогда как гости были сильнее трижды в 11 встречах во всех турнирах. Кроме того, в этом году команды уже встречались дважды в квалификации Лиги чемпионов — оба раза выиграли динамовцы с общим счетом 6:0.

Третий очный матч соперников в этом году тоже ожидается насыщенным на события. «Загреб» забивает в среднем 2.4 мяча в последних пяти встречах. А «Астана» за последние 10 поединков лишь в одном сохранила ворота сухими.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.81.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!