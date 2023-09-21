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«Динамо» Загреб — «Астана»: прогноз на матч Лиги конференций 21 сентября 2023 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» Загреб — «Астана» 21 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Иван Невистич («Динамо Загреб»).
Фото Global Look Press

21 сентября в первом туре группового этапа Лиги конференций «Динамо» Загреб примет «Астану». Встреча на стадионе «Максимир» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка начнется в 21.55 мск на сайте букмекерской компании Winline. Игру обслужит польский рефери Павел Рачковски.

Лига конференций. Группа C
21 сент, 22:00. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Астана

Аналитики из Winline видят фаворитами хозяев. На «Загреб» предложено поставить за 1.28, что соответствует примерно 74% вероятности. Ничья доступна за 5.80 (16%), успех «Астаны» идет за 10.0 (10%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 5800 рублей в случае благоприятного результата.

В последних пяти поединках «Динамо» в среднем забивало по 2.4 мяча, а «Астана» — по одному. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.31.

Казахстанский клуб не уступил в четырех из пяти недавних встреч. Поставить на то, что гости не проиграют и в этот раз, можно за 3.67.

Обмен голами доступен за 2.08, обратный рынок — за 1.73.

Самый вероятный счет матча, по версии экспертов, 2:0 в пользу хорватов. Этот исход идет за 5.60.

Жозе Моуринью (&laquo;Рома&raquo;). «Рома» стартует в Лиге Европы после первой победы в серии А. Моуринью понимает, что против «Шерифа» будет тяжело

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Загреб — «Астана»

Хозяева — явный фаворит игры. «Динамо» в последних шести матчах победило четыре раза и лишь однажды проиграло. Тогда как гости были сильнее трижды в 11 встречах во всех турнирах. Кроме того, в этом году команды уже встречались дважды в квалификации Лиги чемпионов — оба раза выиграли динамовцы с общим счетом 6:0.

Третий очный матч соперников в этом году тоже ожидается насыщенным на события. «Загреб» забивает в среднем 2.4 мяча в последних пяти встречах. А «Астана» за последние 10 поединков лишь в одном сохранила ворота сухими.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.81.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Астана
ФК Динамо (Загреб)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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