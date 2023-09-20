20 сентября Арсен Захарян получит шанс дебютировать в Лиге чемпионов — его «Реал Сосьедад» встретится с миланским «Интером» в первом туре группового этапа. Поединок пройдет в Сан-Себастьяне на «Реале Арене» и стартует по свистку английского арбитра Майкла Оливера в 22.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» начнут прямой эфир с 21.45 мск.

В букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей: поставить на черно-синих можно с коэффициентом 2.41, это около 37% вероятности. Успех басков предложен с котировкой 3.05 (33%). Ничью оценили в 3.35 (30%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на их триумф в случае удачного исхода принесет 3050 рублей.

Виктория команды Иманоля Альгуасиля с форой (0) идет за 2.16. Если верите в миланцев, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.70.

Аналитики склоняются к тому, что предстоящая разборка вряд ли пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.80.

«Интер» обменялся результативными ударами с соперниками в половине из четырех туров серии А, «Реал Сосьедад» — в четырех из пяти встреч ла лиги. «Обе забьют» дали за 1.80, обратный вариант — за 2.05.

За четыре дня до выезда в Сан-Себастьян парни Симоне Индзаги низвергли «Милан» (5:1), а игрой ранее разнесли «Фиорентину» (4:0). Индивидуальный тотал нерадзурри больше 1.5 мяча имеется за 2.34.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1 за 5.40. На втором месте — 1:0 в пользу черно-синих за 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Интер»

Так получается, что в XXI веке клуб из Сан-Себастьяна залетает в групповой турнир Лиги чемпионов с интервалами ровно в десятилетие: в сезоне-2003/04 баски заняли второе место в квартете с «Ювентусом», «Галатасараем» и «Олимпиакосом». Правда, вылетели уже на первой стадии плей-офф — от «Лиона» (дважды по 0:1). Следующее попадание в число 32 лучших команд Европы случилось лишь в розыгрыше-2013/14, но было уже не столь триумфальным: «Сосьедад» с одним очком и разницей мячей 1:10 финишировал на последней строчке позади «Манчестер Юнайтед», «Байера» и «Шахтера».

Кажется, к нынешней кампании бело-голубые готовы гораздо лучше — как минимум по части действий у чужих ворот. Коллектив Иманоля Альгуасиля действует в ярком атакующем стиле и в текущем чемпионате Испании не забил только однажды — на выезде с «Лас-Пальмасом» (0:0). В остальных четырех турах обменялся голами с «Жироной» (1:1), «Сельтой» (1:1), «Гранадой» (5:3) и мадридским «Реалом» (1:2). В нападении блистают Такэфуса Кубо, Андер Барренечеа, Браис Мендес и Микель Ойярсабаль, а Арсен Захарян всегда готов помочь им со скамейки.

Про мощь «Интера» на чужой трети поля и говорить нечего: в каждом матче серии А черно-синие отличились как минимум дважды. А в двух недавних встречах сурово разделались с «Фиорентиной» (4:0) и «Миланом» (5:1). Вряд ли Лаутаро Мартинес и компания промолчат на «Реале Арене» — но и у хозяев найдется чем ответить.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

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