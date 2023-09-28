«Барыс» — «Адмирал»: где смотреть матч КХЛ 28 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
28 сентября одни из слабейших команд Восточной конференции КХЛ «Барыс» и «Адмирал» сойдутся в очном поединке. Игра регулярного чемпионата пройдет в Астане на льду «Барыс Арены». Начало — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.15 мск покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не определили однозначного фаворита: успех хозяев в основное время доступен с котировкой 2.45, что составляет около 39% вероятности. Выигрыш гостей представлен за 2.70 (36%), коэффициент на ничейный исход — 3.70 (25%).
Триумф «Барыса» с учетом овертайма и серии буллитов дали за 1.83, этот рынок на «Адмирал» идет за 1.96.
Команды встречались 16 сентября — тогда клуб из Астаны в ярком поединке добыл минимальную победу (4:3). Поставить на то, что в предстоящем матче «моряки» хотя бы не уступят после трех периодов, предлагают за 1.55.
Также вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с форой:
• Ф1(0) — за 1.76, Ф2(0) — за 1.92;
• Ф1(-1) — за 2.87, Ф2(+1) — за 1.34.
Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.84, ТМ 4.5 — за 1.83.
Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.85, обратный вариант — в 1.26.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1