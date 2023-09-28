2DROTS — «Химки»: где смотреть матч Кубка России 28 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
28 сентября 2DROTS и «Химки» сыграют в 1/32 финала Кубка России на этапе Пути регионов. Главный судья поединка Артур Федоров даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи на стадионе «Москвич» можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.25 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-черных больше шансов на три очка: триумф гостей доступен с коэффициентом 1.53, что составляет примерно 58% вероятности. Выигрыш 2DROTS предложили с котировкой 5.46 (18%). Ничья идет за 4.19 (24%).
Также вы можете взять викторию одного из соперников с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.83, Ф2(-1) — за 1.91.
«Обе забьют» дали за 1.93, обратный вариант — за 1.88. Клуб медиалиги победил всухую в двух встречах нынешнего розыгрыша Кубка России из трех.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 1.95. Лишь один из трех предыдущих поединков «самураев» в турнире пробил «верх» по голам.
На то, что 2DROTS не поразят ворота команды из Подмосковья ни разу, можно сыграть за 2.22.
В двух последних матчах первой лиги из трех красно-черные отличились дважды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Химок» больше 1.5 точного удара представлен за 1.67.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1