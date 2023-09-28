28 сентября 2DROTS и «Химки» сыграют в 1/32 финала Кубка России на этапе Пути регионов. Главный судья поединка Артур Федоров даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи на стадионе «Москвич» можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-черных больше шансов на три очка: триумф гостей доступен с коэффициентом 1.53, что составляет примерно 58% вероятности. Выигрыш 2DROTS предложили с котировкой 5.46 (18%). Ничья идет за 4.19 (24%).

Также вы можете взять викторию одного из соперников с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.83, Ф2(-1) — за 1.91.

«Обе забьют» дали за 1.93, обратный вариант — за 1.88. Клуб медиалиги победил всухую в двух встречах нынешнего розыгрыша Кубка России из трех.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 1.95. Лишь один из трех предыдущих поединков «самураев» в турнире пробил «верх» по голам.

На то, что 2DROTS не поразят ворота команды из Подмосковья ни разу, можно сыграть за 2.22.

В двух последних матчах первой лиги из трех красно-черные отличились дважды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Химок» больше 1.5 точного удара представлен за 1.67.

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