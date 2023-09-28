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Сегодня, 08:15

2DROTS — «Химки»: где смотреть матч Кубка России 28 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России 2DROTS — «Химки» 28 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК 2DROTS.
Фото Официальная страцица 2DROTS ВКонтакте.

28 сентября 2DROTS и «Химки» сыграют в 1/32 финала Кубка России на этапе Пути регионов. Главный судья поединка Артур Федоров даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи на стадионе «Москвич» можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
28 сент, 16:30. Москвич (Москва)
2DROTS
Химки

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-черных больше шансов на три очка: триумф гостей доступен с коэффициентом 1.53, что составляет примерно 58% вероятности. Выигрыш 2DROTS предложили с котировкой 5.46 (18%). Ничья идет за 4.19 (24%).

Также вы можете взять викторию одного из соперников с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.83, Ф2(-1) — за 1.91.

«Обе забьют» дали за 1.93, обратный вариант — за 1.88. Клуб медиалиги победил всухую в двух встречах нынешнего розыгрыша Кубка России из трех.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 1.95. Лишь один из трех предыдущих поединков «самураев» в турнире пробил «верх» по голам.

Илкай Гюндоган (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» потеряла очки во второй раз в сезоне. Каталонцы страдают от травм, и это шанс для «Севильи»

На то, что 2DROTS не поразят ворота команды из Подмосковья ни разу, можно сыграть за 2.22.

В двух последних матчах первой лиги из трех красно-черные отличились дважды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Химок» больше 1.5 точного удара представлен за 1.67.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК 2Drots
ФК Химки
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«Торпедо» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 28 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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