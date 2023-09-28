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«Барыс» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 28 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Адмирал» 28 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Павел Тютнев («Адмирал»).
Фото Телеграм-канал «Адмирала», Telegram

28 сентября команды Восточной конференции КХЛ, «Барыс» и «Адмирал» сойдутся в матче регулярного чемпионата. Игра пройдет в Астане на «Барыс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME, эфир стартует в 16.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у соперников примерно равные шансы на успех: триумф хозяев в основное время идет за 2.45, что примерно 39% вероятности. Этот рынок на гостей доступен с котировкой 2.70 (36%), коэффициент на ничью — 3.70 (25%).

Команды встречались 16 сентября — тогда клуб из Астаны вырвал победу в ярком поединке (4:3). Поставить на то, что теперь «моряки» хотя бы не уступят после трех периодов, можно за 1.55.

Также вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.76, Ф2(0) — за 1.92;

• Ф1(-1) — за 2.87, Ф2(+1) — за 1.34.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.84, ТМ 4.5 — за 1.83.

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Прогноз и ставка на матч «Барыс» — «Адмирал»

Клубы являются одними из аутсайдеров «Востока»: хозяева за 10 встреч набрали всего девять очков, гости — шесть за девять игр. При этом «Барыс» — одна из самых результативных команд КХЛ. В среднем за 60 минут подопечные Андрея Скабелки отличаются 3,3 раза. «Адмирал» же немало пропускает — в среднем ровно три гола за матч. А в очном поединке 16 сентября коллектив из Астаны отправил в ворота «моряков» четыре шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.11.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
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Федор Чалов

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 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

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Оренбург

 7 1 1
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