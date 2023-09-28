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Сегодня, 06:15

«Торпедо» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 28 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» 28 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Торпедо» в матче с «Витязем».
Фото Телеграм-канал «Торпедо», Telegram

28 сентября «Ак Барс» в поединке регулярного чемпионата КХЛ отправится на выезд к лучшей команде Западной конференции — «Торпедо». Поединок состоится в Нижнем Новгороде на льду арены «Нагорный» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 18.50 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у соперников практически равные шансы на успех: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.47, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш гостей предложен за чуть большие 2.55 (38%), котировка на ничью — 4.10 (23%).

Триумф нижегородцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.87, этот рынок на казанцев оценен в 1.92.

16 сентября команды встречались в Казани: тот матч закончился минимальной викторией «Ак Барса» (4:3). Непоражение «Торпедо» в предстоящем поединке можно взять за 1.51.

Павел Тютнев (&laquo;Адмирал&raquo;). «Барыс» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 28 сентября 2023 года

Тотал больше 5.5 шайбы представлен за 2.12, ТМ 5.5 — 1.61.

Ждете дополнительное время? Его наличие идет за 4.10, вариант «овертайма не будет» доступен за 1.24.

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«Барыс» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 28 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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