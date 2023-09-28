28 сентября «Ак Барс» в поединке регулярного чемпионата КХЛ отправится на выезд к лучшей команде Западной конференции — «Торпедо». Поединок состоится в Нижнем Новгороде на льду арены «Нагорный» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 18.50 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у соперников практически равные шансы на успех: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.47, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш гостей предложен за чуть большие 2.55 (38%), котировка на ничью — 4.10 (23%).

Триумф нижегородцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.87, этот рынок на казанцев оценен в 1.92.

16 сентября команды встречались в Казани: тот матч закончился минимальной викторией «Ак Барса» (4:3). Непоражение «Торпедо» в предстоящем поединке можно взять за 1.51.

Тотал больше 5.5 шайбы представлен за 2.12, ТМ 5.5 — 1.61.

Ждете дополнительное время? Его наличие идет за 4.10, вариант «овертайма не будет» доступен за 1.24.

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