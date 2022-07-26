«Барселона» — «Ювентус»: прогноз на товарищеский матч 27 июля 2022 года
27 июля «Барселона» проведет второй топ-матч за несколько дней — после «Реала» новым соперником каталонцев станет «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Коттон Боул» в Далласе, США. Она начнется в 3.30 по московскому времени, но в России показана не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд и решили, что каталонцы — фавориты встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.10, это приблизительно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.10 (20%), успех «Ювентуса» — за 3.00 (33%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет приятный выигрыш в 4100 рублей.
Неплохой коэффициент на то, что «Ювентус» не проиграет, — 1.73.
Если считаете, что соперники забьют три и более гола, возьмите такой вариант за 1.41. На ТБ 3.5 котировка 2.06, на ТМ 3.5 — 1.77.
Эксперты уверены, что каталонцы не ограничатся одним забитым мячом: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.63. У «Ювентуса» такой же показатель идет за 1.98.
Очень высока вероятность обмена голами, коэффициент на это всего 1.38.
При этом ничья 1:1 за 8.40 — счет, который мы наверняка увидим на табло.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Ювентус»
Команда Хави показывает очень сильный футбол и отличные результаты в межсезонье. Здорово в коллектив влились новички — например, Рафинья в двух матчах оформил уже 2+2. Ко второй игре наверняка еще лучше сыграет Левандовски, который в дебютной встрече против «Реала» получил всего 45 минут.
«Ювентус» приступил к подготовке и провел лишь один товарняк — против мексиканской «Гвадалахары». Да, «бьянконери» тоже осуществили топовые приобретения (пришли Ди Мария и Погба), но все-таки они еще не так хорошо встроены в состав, как новобранцы сине-гранатовых. И в целом каталонцы выглядят интереснее на данный момент.
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» с форой (0) за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1