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«Барселона» — «Ювентус»: прогноз на товарищеский матч 27 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Барселона» — «Ювентус» 27 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Барселона».
Фото Global Look Press

27 июля «Барселона» проведет второй топ-матч за несколько дней — после «Реала» новым соперником каталонцев станет «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Коттон Боул» в Далласе, США. Она начнется в 3.30 по московскому времени, но в России показана не будет.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд и решили, что каталонцы — фавориты встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.10, это приблизительно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.10 (20%), успех «Ювентуса» — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет приятный выигрыш в 4100 рублей.

Неплохой коэффициент на то, что «Ювентус» не проиграет, — 1.73.

Если считаете, что соперники забьют три и более гола, возьмите такой вариант за 1.41. На ТБ 3.5 котировка 2.06, на ТМ 3.5 — 1.77.

Эксперты уверены, что каталонцы не ограничатся одним забитым мячом: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.63. У «Ювентуса» такой же показатель идет за 1.98.

Очень высока вероятность обмена голами, коэффициент на это всего 1.38.

При этом ничья 1:1 за 8.40 — счет, который мы наверняка увидим на табло.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Ювентус»

Команда Хави показывает очень сильный футбол и отличные результаты в межсезонье. Здорово в коллектив влились новички — например, Рафинья в двух матчах оформил уже 2+2. Ко второй игре наверняка еще лучше сыграет Левандовски, который в дебютной встрече против «Реала» получил всего 45 минут.

«Ювентус» приступил к подготовке и провел лишь один товарняк — против мексиканской «Гвадалахары». Да, «бьянконери» тоже осуществили топовые приобретения (пришли Ди Мария и Погба), но все-таки они еще не так хорошо встроены в состав, как новобранцы сине-гранатовых. И в целом каталонцы выглядят интереснее на данный момент.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» с форой (0) за 1.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Г
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Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
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Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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