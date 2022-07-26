27 июля «Барселона» проведет второй топ-матч за несколько дней — после «Реала» новым соперником каталонцев станет «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Коттон Боул» в Далласе, США. Она начнется в 3.30 по московскому времени, но в России показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд и решили, что каталонцы — фавориты встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.10, это приблизительно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.10 (20%), успех «Ювентуса» — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет приятный выигрыш в 4100 рублей.

Неплохой коэффициент на то, что «Ювентус» не проиграет, — 1.73.

Если считаете, что соперники забьют три и более гола, возьмите такой вариант за 1.41. На ТБ 3.5 котировка 2.06, на ТМ 3.5 — 1.77.

Эксперты уверены, что каталонцы не ограничатся одним забитым мячом: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.63. У «Ювентуса» такой же показатель идет за 1.98.

Очень высока вероятность обмена голами, коэффициент на это всего 1.38.

При этом ничья 1:1 за 8.40 — счет, который мы наверняка увидим на табло.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Ювентус»

Команда Хави показывает очень сильный футбол и отличные результаты в межсезонье. Здорово в коллектив влились новички — например, Рафинья в двух матчах оформил уже 2+2. Ко второй игре наверняка еще лучше сыграет Левандовски, который в дебютной встрече против «Реала» получил всего 45 минут.

«Ювентус» приступил к подготовке и провел лишь один товарняк — против мексиканской «Гвадалахары». Да, «бьянконери» тоже осуществили топовые приобретения (пришли Ди Мария и Погба), но все-таки они еще не так хорошо встроены в состав, как новобранцы сине-гранатовых. И в целом каталонцы выглядят интереснее на данный момент.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» с форой (0) за 1.60.