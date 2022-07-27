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«Буде-Глимт» — «Линфилд»: прогноз на матч Лиги чемпионов 27 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Буде-Глимт» — «Линфилд» 27 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Ульрик Салтнес, «Буде-Глимт».
Фото Global Look Press

27 июля норвежский «Буде-Глимт» — клуб российского вратаря Никиты Хайкина — проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против североирландского «Линфилда». Встреча состоится на стадионе «Аспмира» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен израильтянин Рой Рейншрейбер. В первом матче сенсационную победу добыли североирландцы (1:0).

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
27 июл, 19:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Линфилд

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Буде» абсолютнейшим фаворитом игры. На победу норвежцев можно поставить с коэффициентом 1.08, это около 92% вероятности. Ничья доступна за громадные 11.5 (6%), успех «Линфилда» — вообще за 29.0 (2%).

Ставка в 1000 рублей на ничью, если она вдруг случится, принесет серьезные 11 500 рублей.

Рискованный вариант «гости не проиграют» легко оформляется за 7.90.

При этом можете взять победу «Линфилда» с приличной форой: Ф2(+2.5) доступен за 1.95, а Ф1(-2.5) — за 1.85.

В первом матче команды забили на двоих всего один мяч, при этом тотал больше 2.5 гола в ответной игре идет за 1.46, ТМ 2.5 — за 2.75.

Высокая котировка и на «обе забьют» — 3.30. Обратный результат можно взять за 1.34.

Считаете, что «Линфилд» из-за давления соперника в панике заработает удаление и пенальти? На 11-метровый котировка 2.40, на красную карточку в матче — 4.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу хозяев за 5.00.

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Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Линфилд»

Норвежский клуб в первом матче имел несколько очень хороших и полумоментов, чтобы без проблем увезти с островов ничью, но в итоге потерпел неудачу. Ошибка защитника на 83-й минуте и красивый удар Кирка Миллара добавили «Линфилду» щепотку шансов на итоговый успех.

Однако ждать его не стоит, потому что это команды разного уровня. «Буде», который никому не проигрывал на своем поле с июля прошлого года, уверенно разберется с оппонентом. Голов от хозяев стоит ждать в обоих таймах, а всего они легко забьют не меньше трех.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.64.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Буде-Глимт
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
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30.07 15:00
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