«Буде-Глимт» — «Линфилд»: прогноз на матч Лиги чемпионов 27 июля 2022 года
27 июля норвежский «Буде-Глимт» — клуб российского вратаря Никиты Хайкина — проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против североирландского «Линфилда». Встреча состоится на стадионе «Аспмира» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен израильтянин Рой Рейншрейбер. В первом матче сенсационную победу добыли североирландцы (1:0).
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Буде» абсолютнейшим фаворитом игры. На победу норвежцев можно поставить с коэффициентом 1.08, это около 92% вероятности. Ничья доступна за громадные 11.5 (6%), успех «Линфилда» — вообще за 29.0 (2%).
Ставка в 1000 рублей на ничью, если она вдруг случится, принесет серьезные 11 500 рублей.
Рискованный вариант «гости не проиграют» легко оформляется за 7.90.
При этом можете взять победу «Линфилда» с приличной форой: Ф2(+2.5) доступен за 1.95, а Ф1(-2.5) — за 1.85.
В первом матче команды забили на двоих всего один мяч, при этом тотал больше 2.5 гола в ответной игре идет за 1.46, ТМ 2.5 — за 2.75.
Высокая котировка и на «обе забьют» — 3.30. Обратный результат можно взять за 1.34.
Считаете, что «Линфилд» из-за давления соперника в панике заработает удаление и пенальти? На 11-метровый котировка 2.40, на красную карточку в матче — 4.00.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу хозяев за 5.00.
Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Линфилд»
Норвежский клуб в первом матче имел несколько очень хороших и полумоментов, чтобы без проблем увезти с островов ничью, но в итоге потерпел неудачу. Ошибка защитника на 83-й минуте и красивый удар Кирка Миллара добавили «Линфилду» щепотку шансов на итоговый успех.
Однако ждать его не стоит, потому что это команды разного уровня. «Буде», который никому не проигрывал на своем поле с июля прошлого года, уверенно разберется с оппонентом. Голов от хозяев стоит ждать в обоих таймах, а всего они легко забьют не меньше трех.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1